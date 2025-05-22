ABD'nin başkentinde iki İsrail Büyükelçiliği çalışanı öldürüldü

Olaya müdahale etmek için polisle birlikte çalıştıklarını ifade eden Patel, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini duyurdu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel de X'ten yaptığı açıklamada, silahlı saldırının FBI'ın Washington Saha Ofisi yakınlarında meydana geldiğini bildirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X hesabından yaptığı açıklamada, 2 elçilik çalışanının Washington'daki Yahudi Müzesi yakınlarında "anlamsız" bir şekilde öldürüldüğünü belirtti.

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