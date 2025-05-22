ABD'nin başkentinde iki İsrail Büyükelçiliği çalışanı öldürüldü

Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor, yağış beklenmiyor
Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor, yağış beklenmiyor
Hisse senedi işlemlerinde, düşük komisyon Albaraka Mobil'de.
Hisse senedi işlemlerinde, düşük komisyon Albaraka Mobil'de.
Sponsorlu İçerik
Kaçak Akaryakıtla Mücadelede Büyük Başarılar Elde Edildi
Kaçak Akaryakıtla Mücadelede Büyük Başarılar Elde Edildi
İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri Kontak Kapattı
İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri Kontak Kapattı
Ege Denizi'nde 6 Büyüklüğünde Deprem
Ege Denizi'nde 6 Büyüklüğünde Deprem
Sahte Kiralık ve Satılık Konut İlanlarıyla 'Kapora' Vurgunu
Sahte Kiralık ve Satılık Konut İlanlarıyla 'Kapora' Vurgunu
Beyaz Saray'da İkinci Zelenskiy Vakası
Beyaz Saray'da İkinci Zelenskiy Vakası
Cevdet Yılmaz: Enflasyon Yarı Yarıya Düştü
Cevdet Yılmaz: Enflasyon Yarı Yarıya Düştü
Bitcoin Rekor Kırdı: 109 Bin Doları Aştı
Bitcoin Rekor Kırdı: 109 Bin Doları Aştı
THY'de Yönetimde Yeni İsimler Görevde
THY'de Yönetimde Yeni İsimler Görevde
KDK, Halkın Ücretsiz Avukatlığını Yapıyor
KDK, Halkın Ücretsiz Avukatlığını Yapıyor
Genel Kurul'da RTÜK üyeleri belirlendi
Genel Kurul'da RTÜK üyeleri belirlendi
Üsküdar'da Borç Krizi: Belediyeye Haciz Memurları Geldi!
Üsküdar'da Borç Krizi: Belediyeye Haciz Memurları Geldi!
22 Ayar Gram Altın Krizi Gerçek Mi? Kuyumculardan Açıklama
22 Ayar Gram Altın Krizi Gerçek Mi? Kuyumculardan Açıklama
Uzmanı Uyardı: Hafta Sonu Kavurucu Sıcaklar Kapıda!
Uzmanı Uyardı: Hafta Sonu Kavurucu Sıcaklar Kapıda!
YTÜ Kampüsünde Öğrenciye Başıboş Köpek Saldırısı
YTÜ Kampüsünde Öğrenciye Başıboş Köpek Saldırısı
Volkan Konak'a 'Sahnede gebermiş' diyen Müftüye hapis talebi
Volkan Konak'a 'Sahnede gebermiş' diyen Müftüye hapis talebi
İBB soruşturmasında Ertan Yıldız'a etkin pişmanlık tahliyesi
İBB soruşturmasında Ertan Yıldız'a etkin pişmanlık tahliyesi
Miras Evi Krizi: Babadan Kalan Ev İçin Tazminat Ödeyecek
Miras Evi Krizi: Babadan Kalan Ev İçin Tazminat Ödeyecek
İSKİ'ye Arıtmasız Deşarj Nedeniyle 3 Milyon TL Ceza
İSKİ'ye Arıtmasız Deşarj Nedeniyle 3 Milyon TL Ceza
Tapu ve Kadastroda 2B Alanları İçin Yeni Düzenleme Müjdesi
Tapu ve Kadastroda 2B Alanları İçin Yeni Düzenleme Müjdesi
Siber Suçlara Yönelik Operasyonlarda 170 Tutuklama
Siber Suçlara Yönelik Operasyonlarda 170 Tutuklama
Türkiye, Avrupa Değer Zincirinde Güçlü Aktör Oldu
Türkiye, Avrupa Değer Zincirinde Güçlü Aktör Oldu
Erdoğan: Bugün parmakla gösterilen seviyedeyiz
Erdoğan: Bugün parmakla gösterilen seviyedeyiz
Kaşif İnsansız Sualtı Robotu ile Tarihi Doğal Gaz Keşfi
Kaşif İnsansız Sualtı Robotu ile Tarihi Doğal Gaz Keşfi
Minguzzi cinayetinde katil beraat mi etti? Medya, nasıl bir algı yarattı?
Minguzzi cinayetinde katil beraat mi etti? Medya, nasıl bir algı yarattı?
Naci Görür: Marmara'da Stres Birikimi Sürüyor
Naci Görür: Marmara'da Stres Birikimi Sürüyor
Araç Muayenesinde Yeni Dönem Başladı
Araç Muayenesinde Yeni Dönem Başladı
Bakanlık ifşa etti! 2 ürünün daha satışı yasaklandı
Bakanlık ifşa etti! 2 ürünün daha satışı yasaklandı
MAPEG ve Milli Saraylar İçin Yeni Ödenekler Açıklandı
MAPEG ve Milli Saraylar İçin Yeni Ödenekler Açıklandı
Advertisement
Ana sayfaHaberler Dünya

ABD'nin başkentinde iki İsrail Büyükelçiliği çalışanı öldürüldü

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 08:09, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 08:10
Yazdır
ABD'nin başkentinde iki İsrail Büyükelçiliği çalışanı öldürüldü

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X hesabından yaptığı açıklamada, 2 elçilik çalışanının Washington'daki Yahudi Müzesi yakınlarında "anlamsız" bir şekilde öldürüldüğünü belirtti.

Olayın incelendiğini aktaran Noem, "Bu ahlaksız faili adalete teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel de X'ten yaptığı açıklamada, silahlı saldırının FBI'ın Washington Saha Ofisi yakınlarında meydana geldiğini bildirdi.

Olaya müdahale etmek için polisle birlikte çalıştıklarını ifade eden Patel, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini duyurdu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber