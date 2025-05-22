MGK'dan 'Terörsüz Türkiye' vurgusu

2 Mayıs'tan Sonra İsrail ile Ticaret Tamamen Durduruldu!
2 Mayıs'tan Sonra İsrail ile Ticaret Tamamen Durduruldu!
Hisse senedi işlemlerinde, düşük komisyon Albaraka Mobil'de.
Hisse senedi işlemlerinde, düşük komisyon Albaraka Mobil'de.
Sponsorlu İçerik
Ormansızlaştırma İddialarına DMM'den Yalanlama Geldi
Ormansızlaştırma İddialarına DMM'den Yalanlama Geldi
İBB'ye Yönelik 3. Dalga Operasyonda 13 Tutuklama Kararı
İBB'ye Yönelik 3. Dalga Operasyonda 13 Tutuklama Kararı
SGK Açıkladı: Hileli Maaş Alanlar Tespit Edildi, Aylıklar Kesiliyor!
SGK Açıkladı: Hileli Maaş Alanlar Tespit Edildi, Aylıklar Kesiliyor!
Öğretmenlerin İl İçi Sıra Bilgileri Açıklandı
Öğretmenlerin İl İçi Sıra Bilgileri Açıklandı
YUM-BİR'den Marketlere Eleştiri: Zamda Hızlı, İndirimde Yavaşlar
YUM-BİR'den Marketlere Eleştiri: Zamda Hızlı, İndirimde Yavaşlar
Uzmanı Uyardı: Hafta Sonu Sıcaklık Rekoru Kırılacak!
Uzmanı Uyardı: Hafta Sonu Sıcaklık Rekoru Kırılacak!
Yargıtay'dan Önemli Karar: Enflasyon Zararı da İstenebilecek
Yargıtay'dan Önemli Karar: Enflasyon Zararı da İstenebilecek
Kamu İşçileri Zam Teklifi Bekliyor! Teklif Gecikirse Grev Kapıda
Kamu İşçileri Zam Teklifi Bekliyor! Teklif Gecikirse Grev Kapıda
İcra Müdür Yardımcısı ve Katibe Rüşvetten Suçüstü
İcra Müdür Yardımcısı ve Katibe Rüşvetten Suçüstü
Erdoğan: Tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
Erdoğan: Tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
Bakan Bayraktar: Suriye'ye Gaz ve Elektrik İhracatı Artacak
Bakan Bayraktar: Suriye'ye Gaz ve Elektrik İhracatı Artacak
Şimşek: Enflasyon 2025'te de Düşecek, Hayat Pahalılığı Bitecek!
Şimşek: Enflasyon 2025'te de Düşecek, Hayat Pahalılığı Bitecek!
İzmir Belediyesi'nin Elazığ'a Okul Sözü Gerçekleşmedi
İzmir Belediyesi'nin Elazığ'a Okul Sözü Gerçekleşmedi
Nihat Zeybekçi: 15 Bin TL Emekli Maaşı Yeterli Değil
Nihat Zeybekçi: 15 Bin TL Emekli Maaşı Yeterli Değil
Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Merkez Bankası 2025 yılı enflasyon tahminini değiştirmedi
Merkez Bankası 2025 yılı enflasyon tahminini değiştirmedi
İBB ve Özel Halk Otobüsleri Anlaştı, Seferler Devam Ediyor
İBB ve Özel Halk Otobüsleri Anlaştı, Seferler Devam Ediyor
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 272 Torbacı Yakalandı
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 272 Torbacı Yakalandı
Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor, yağış beklenmiyor
Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor, yağış beklenmiyor
Kaçak Akaryakıtla Mücadelede Büyük Başarılar Elde Edildi
Kaçak Akaryakıtla Mücadelede Büyük Başarılar Elde Edildi
Ege Denizi'nde 6 Büyüklüğünde Deprem
Ege Denizi'nde 6 Büyüklüğünde Deprem
Sahte Kiralık ve Satılık Konut İlanlarıyla 'Kapora' Vurgunu
Sahte Kiralık ve Satılık Konut İlanlarıyla 'Kapora' Vurgunu
Beyaz Saray'da İkinci Zelenskiy Vakası
Beyaz Saray'da İkinci Zelenskiy Vakası
Cevdet Yılmaz: Enflasyon Yarı Yarıya Düştü
Cevdet Yılmaz: Enflasyon Yarı Yarıya Düştü
Bitcoin Rekor Kırdı: 109 Bin Doları Aştı
Bitcoin Rekor Kırdı: 109 Bin Doları Aştı
THY'de Yönetimde Yeni İsimler Görevde
THY'de Yönetimde Yeni İsimler Görevde
KDK, Halkın Ücretsiz Avukatlığını Yapıyor
KDK, Halkın Ücretsiz Avukatlığını Yapıyor
Genel Kurul'da RTÜK üyeleri belirlendi
Genel Kurul'da RTÜK üyeleri belirlendi
Advertisement
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

MGK'dan 'Terörsüz Türkiye' vurgusu

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son gelişmeler değerlendirildi, tasfiye sürecinin her aşamasının hassasiyetle takip edilmesine yönelik kararlılık vurgulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 18:45, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 20:18
Yazdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Bildiride şu ifadeler kullanıldı:

Toplantıda;

1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen operasyonlar ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.

2. Terörsüz Türkiye hedefiyle atılan adımlar ile son gelişmeler değerlendirilmiş; tasfiye sürecinin her aşamasının hassasiyetle takip edilmesine, terörün ülkemizin gündeminden kalıcı olarak çıkarılmasına, milletimizin birlik ve beraberliğinin tahkim edilerek daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye ulaşılmasına yönelik kararlılık vurgulanmıştır.

3. Müşterek coğrafyamızın tüm terör örgütlerinden arındırılması neticesinde, başta komşularımız Irak, Suriye ve İran olmak üzere bölge ülkeleri için de huzurlu bir dönemin başlayacağına işaret edilmiş; güvenlik alanındaki iş birliğinin daha da ilerletilmesinin, bölgemizin ortak geleceğinin inşasına en önemli katkıyı yapacağı belirtilmiştir.

4. Suriye'deki gelişmeler ve son durum ele alınmış; Suriye yönetiminin tüm ülke sathında istikrarı sağlama gayretlerine verilen güçlü desteğin sürdürüleceği kaydedilmiş, Suriye halkını mağdur eden uluslararası yaptırımların kaldırılmasına yönelik eğilimden memnuniyet duyulduğu ifade edilmiştir.

Bu kritik süreçte, Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne, üniter yapısına ve siyasi birliğine zarar verebilecek girişimlerin bertaraf edilmesinin önemine dikkat çekilmiş; Suriye'yi istikrarsızlaştırmaya matuf faaliyetlere karşı ilkeli bir tutum benimsenmesi çağrısında bulunulmuştur.

5. Gazze'de soykırım ve işgali sürdüren İsrail'in, Filistin'in yanı sıra Suriye, Lübnan ve Yemen'e yönelik sistemli saldırılarının ve yayılmacı emellerinin Orta Doğu'daki barış çabalarını sekteye uğrattığı belirtilmiş; mesuliyet mevkiindeki uluslararası aktörlerin, İsrail yönetiminin politikalarından kaynaklanan risk ve tehditlerin bertaraf edilmesi hususundaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin altı çizilmiştir.

6. Kuzey ve Doğu Afrika'da cereyan eden hadiseler görüşülmüş; Türkiye'nin, Afrika'daki kardeş ülkelerin güvenlik ve istikrarı tesis etme çabalarına verdiği desteği artırarak devam ettireceği belirtilmiştir.

7. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için hassas bir sürece girildiği kaydedilmiş; kalıcı ve adil bir barışa ulaşılması için inisiyatif üstlenen ülkemizin, barış diplomasisi ve ara bulucuk faaliyetleriyle küresel barış ve istikrara katkı sunmayı sürdüreceği ifade edilmiştir.

8. Azerbaycan ile Ermenistan'ın barış anlaşması taslağı üzerinde mutabakata varmalarından memnuniyet duyulduğu belirtilmiş; bölgemizdeki tüm aktörlerin menfaatine neticeler ortaya çıkaracak nihai barışın tesisi için gerekli koşulların sağlanması yönündeki beklentimiz bir kez daha teyit edilmiştir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber