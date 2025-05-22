Ziraat Bankası'ndan KPSS'siz 565 Personel Alımı Duyurusu

İlanın Başvuru süreci başlamış olup, adaylardan KPSS şartı aranmıyor. Alımlar kapsamında yapılacak yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, kontenjanın 4 katı kadar kişi mülakat aşamasına davet edilecek.

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

Ziraat Bankası:

200 Uzman Yardımcısı

100 Servis Görevlisi (Gişe Memuru)

20 Müfettiş Yardımcısı

Ziraat Katılım Bankası:

75 Uzman Yardımcısı

150 Servis Görevlisi

20 Müfettiş Yardımcısı

Başvuru Detayları ve Tarihi

Başvurular, 13 Haziran 2025 tarihine kadar https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden online olarak yapılabilecek. Adayların, başvuru sürecini belirtilen tarih öncesinde tamamlamaları gerekiyor.

KPSS Şartı Yok, Yazılı Sınav Var

Adaylardan KPSS puanı istenmeyecek. Ancak başvuru sonrasında yapılacak yazılı sınav, alım sürecinin en kritik aşaması olacak. Bu sınavda başarılı olan ve en yüksek puanı alan adaylar arasından, kadro sayısının 4 katı kadar kişi mülakata çağrılacak. Mülakat sonuçlarına göre atamalar yapılacak.

Gişe Memuru Alımı Dikkat Çekiyor

Ziraat Bankası, personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 150 yeni gişe memuru alımı yapacağını da duyurdu. Türkiye genelindeki şubelerde istihdam edilecek bu pozisyon için başvurular alınmaya başlandı. Banka yetkilileri, bu alımın genç işsizler için önemli bir fırsat olduğunu belirtiyor.

Başvuru Şartları Açıklandı

Her kadro için farklı başvuru koşulları belirlenmiş olmakla birlikte, genel başvuru şartları arasında şunlar yer alıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

4 yıllık lisans mezunu olmak (tercih edilen bölümler ilana göre değişiyor)

30 yaşını aşmamış olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak

Personel Alımı Ne Amaçlıyor?

Bankalar, bu yeni personel alımıyla;

Şube ağındaki personel açığını kapatmayı,

Müşteri memnuniyetini artırmayı,

Dijital ve bireysel bankacılık hizmetlerini güçlendirmeyi,

İstihdama katkı sunmayı hedefliyor.

İlanın Son Başvuru Tarihi: 13 Haziran

İlgili pozisyonlara başvurmak isteyen adayların, belirtilen tarih öncesinde online sistem üzerinden başvuru sürecini tamamlamaları gerekiyor. Yazılı sınavın ne zaman ve nerede yapılacağına dair detaylı bilgiler ise başvuruların tamamlanmasının ardından duyurulacak.

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