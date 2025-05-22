Esnaf ve Sanatkarlara Hazine Destekli Kredi Desteği Rekor Kırdı

Ticaret Bakanlığı, esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine destekli, faiz indirimli kredilerin tutarının Nisan sonu itibarıyla 615,4 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, istihdam ve üretim odaklı vizyon doğrultusunda yürütülen kredi destek programlarına ilişkin detaylı bilgiler paylaşıldı.

Kredi Desteklerinde Tarihi Zirve

Nisan sonu itibarıyla esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine destekli, faiz indirimli kredilerin toplam tutarının 615,4 milyar lira seviyesine çıktığı belirtilerek, "600 milyar liralık eşiği geride bırakarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek tutarına ulaştık." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, yıllara yayılan istikrarlı artışa dikkat çekildi.

2023'te 441 bin 151 kredi kullandırımıyla 164 milyar lira rekor finansman sağlandı.

441 bin 151 kredi kullandırımıyla rekor finansman sağlandı. 2024'te 232 bin 192 krediyle 114,8 milyar lira faiz indirimli kaynak sunuldu.

232 bin 192 krediyle faiz indirimli kaynak sunuldu. Bu yılın ilk 4 ayında ise 86 bin 416 krediyle 51,5 milyar lira işletmelerin hizmetine verildi.

işletmelerin hizmetine verildi. Aynı tarih itibarıyla toplam kredi bakiyesi 261,5 milyar lira, kredili esnaf-sanatkar sayısı ise 791 bin 47 oldu.

Sektörel Dağılım ve Finansman Başlıkları

Kredili bakiyelerin sektörel dağılımında öne çıkan alanlar arasında toptan-perakende ticaret 82 milyar lira, ulaştırma ve depolama 72 milyar lira, imalat sektörü ise 22,3 milyar lira ile dikkat çekiyor. Bu üç sektör toplam bakiyenin yarısından fazlasını oluşturuyor. Ayrıca, tarımdan turizme, eğitimden sağlığa kadar esnaf ve sanatkarlara 18 başlıkta finansman sağlanıyor.

Kredi Şartlarında İyileştirmeler

İşletme kredi üst limiti 1 milyon lira , yatırım kredi limiti ise 2,5 milyon lira oldu.

, yatırım kredi limiti ise oldu. Azami 5 yaşa kadar ikinci el araç alımları yatırım kredisine dahil edildi.

yatırım kredisine dahil edildi. Genel işletme kredilerinde toplam geri ödeme süresi 36 aydan 48 aya çıkarıldı.

çıkarıldı. Kredi geri ödemelerinde taksit ödeme süresi isteğe bağlı olarak 3 aydan 6 aya yükseltildi.

yükseltildi. Kredi başvurusu için faaliyete başlama süresi şartı 6 aydan 3 aya indirildi.

indirildi. Kredilerde esnafın üstlendiği faiz oranı %29'dan %25'e düşürüldü.

düşürüldü. Kredi faizlerinin Hazine sübvansiyon oranı genel işletme ve yatırım kredileri için %50'ye yükseltildi.

Girişimcilik ve Yatırım Kredileri

768 esnafa 145,5 milyon lira genç girişimci kredisi

255 esnafa 18,9 milyon lira usta girişimci kredisi

270 esnafa 17,3 milyon lira kaybolmaya yüz tutan meslek kredisi

13 bin 829 esnaf, iş yeri veya taşıt edinme amaçlı yatırım kredilerinden faydalandı ve bu kalemdeki kredi kullandırımı 8,9 milyar lirayı aştı.

Bölgesel Destekler ve Deprem Sonrası Önlemler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölge esnafını rahatlatmak için ödemelerde iki kez 6'şar aylık öteleme imkanı sağlandı. Ayrıca, ilgili dönemde kredi ve kefalet kooperatiflerine gecikmiş borç faizlerinin de silinmesi kararı alındı. Bölgede 27 bin 202 işletmeye 6,73 milyar lira tutarında %50 faiz indirimli kredi kullandırıldı.

Ticaret Bakanlığı'nın Vizyonu

"Böylece, felaketin yaralarını sararken ticari faaliyetin devamlılığını güvence altına aldık. Ticaret Bakanlığı olarak, esnaf ve sanatkarlarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmaya, kredi maliyetlerini hafifletmeye ve yeni yatırım alanlarını desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda büyümenin lokomotifi olan esnaf ve sanatkarlarımızın yanında, daha güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir bir ticaret ekosistemi inşa etmeyi sürdüreceğiz."