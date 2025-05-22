'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismar davasında Yargıtay kararı onadı; okul müdürleri tutuklandı

Konya'da Lise Öğrencisine Cinsel İstismar Davasında Yargıtay KararıKonya'da lise öğrencisi G.A. (17), "Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız" vaadiyle kandırılarak, elektrik ustası Ahmet Mandal'ın (35) cinsel istismarına uğradı. Bu olayla ilgili davada Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği kararı onayladı. Tutuklu bulunan Ahmet Mandal'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, daha önce tahliye edilen okul müdürleri Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri ile Ahmet Mandal'ın ortağı Ali Akkaş tekrar tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Lise müdürü Harun Avcu, 2022 yılı Kasım ayında son sınıfta okuyan G.A.'yı derslerinde başarılı olduğu için "Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız" diyerek kandırıp, evli ve üç çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı. Mandal, G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu ailesine anlatması üzerine şikayetçi olundu. Kendini "MİT mensubu" olarak tanıtan Ahmet Mandal, 25 Kasım 2022'de "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı. Aynı okulda eğitim gören K.K. adlı kız öğrenci de Mandal tarafından tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. Soruşturma kapsamında okul müdürü Harun Avcu ile G.A. ve Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri de tutuklandı.

Memurluktan İhraç Edildiler

Ahmet Mandal, Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri hakkında "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından 37'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer sanıklar Ali Akkaş, M.K., B.K. ve H.K. için de benzer suçlardan hapis cezası talep edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında iki okul müdürü memurluktan ihraç edildi.

Dava Süreci ve Kararlar

Ahmet Mandal 'a "Cinsel istismar" suçundan 22 yıl hapis cezası verildi ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

'a "Cinsel istismar" suçundan cezası verildi ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. Okul müdürleri Harun Avcu ile Asuman Sahar Koleri 'ye "Cinsel istismara yardım etme" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezası verilerek tahliye edildiler.

ile 'ye "Cinsel istismara yardım etme" suçundan cezası verilerek tahliye edildiler. Diğer sanıklardan Asuman Sahar Koleri'nin eşi M.K., B.K. ve H.K. beraat etti.

Ali Akkaş'a ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Yargıtay Onaması ve Son Durum

9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar Konya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandıktan sonra, Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi de dosyada yaptığı incelemede yerel mahkemenin kararını uygun buldu ve onadı. Kararda, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı belirtildi. Sonuç olarak, tutuklu Ahmet Mandal'a 22 yıl hapis, okul müdürleri Harun Avcu ile Asuman Sahar Koleri'ye ve Ali Akkaş'a ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verilerek tekrar tutuklandılar.