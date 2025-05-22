GYS Yazılıda 100 Alan Aday Mülakatta Elendi!

Üniversitelerin görevde yükselme sınavlarının sözlü aşamasında yarattığı adaletsiz sonuçlar sıklıkla gündeme geliyor.

Bunlardan birisi de yakın bir zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından merkezi olarak 10 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen görevde yükselme sınavının sözlü aşamasını yapan Dokuz Eylül Üniversitesi 21 Mayıs 2025 tarihinde sonuçları açıklamıştır.

Sonuçlara baktığımızda; gerek Şube Müdürlüğü ile Hastane Müdür Yardımcılığında gerekse Şeflikte birçok kişinin yazılı aşamasında aldığı sınav notuna uygun notlar verilmediği ve sıralamaların değiştiği görülmektedir.

Şube Müdürlüğü kategorisinde yazılı aşamada 100 tam puan almış adayın sözlü aşamada 78,8 puan alarak yedek sıralamaya dahi girememesi son derece üzücüdür.

26 başlıktaki bir mevzuat sınavından kusursuz düzeyde tam puan alan kişinin sözlü aşamada bu denli başarısız olarak ilan edilmesi, liyakatın yine mülakata kurban edildiğini bizlere göstermektedir.