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TÜRMOB Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Başvuruları Başladı

Yeminli mali müşavirlik sınavına başvuracak adaylar için başvuru tarihleri, gerekli hizmet süresi ve başvuru şekli hakkında tüm bilgiler burada.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 10:42, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 10:43
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TÜRMOB Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Başvuruları Başladı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın ikinci dönemine ilişkin yeminli mali müşavirlik sınavlarını 6-15 Eylül tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirecek. Sınavlara ilk kez katılacak adayların başvuruları 3 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Tekrar katılacak adaylar ise 11-25 Ağustos döneminde başvuru yapabilecekler. Başvurular, ön başvuru şeklinde TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden gerçekleştirilecek.

Sınav Başvuru Şartları ve Süreçleri

  • İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 4 Temmuz 2025 itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gerekmektedir.
  • Sınav başvuruları yalnızca TEOS üzerinden ön başvuru şeklinde alınacaktır.
  • Gerekli değerlendirmelerin ardından yeminli mali müşavirlik sınavları 6-15 Eylül tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır.

Başvuru Dönemleri

  • İlk kez katılacaklar: 3 Haziran - 4 Temmuz
  • Tekrar katılacaklar: 11 - 25 Ağustos

Sınava katılmak isteyen adayların belirtilen tarihlerde başvurularını eksiksiz şekilde tamamlamaları önemlidir. Sınav süreciyle ilgili detaylı bilgiye TÜRMOB'un resmi internet sitesinden ulaşılabilir.

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