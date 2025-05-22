Altının kilogram fiyatı 4 milyon 171 bin 100 liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 171 bin lira, en yüksek 4 milyon 196 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 azalışla 4 milyon 171 bin 100 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 178 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 519 milyon 498 bin 633,25 lira, işlem miktarı ise 1.325,34 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 909 milyon 978 bin 439,19 lira olarak gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Bosphorus Bullion Kıymetli Madenler ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: