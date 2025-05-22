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Ordu-Giresun Havalimanı 10 Yılda 8,8 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi

Ordu-Giresun Havalimanı, açıldığı günden bu yana 8,8 milyon yolcuya hizmet vererek bölgenin ulaşım ve turizmine büyük katkı sağladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 11:13, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 11:14
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Ordu-Giresun Havalimanı 10 Yılda 8,8 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ve Avrupa'nın denize dolgu yöntemiyle inşa edilen ilk havalimanı Ordu-Giresun Havalimanı'nın 10 yılda 8,8 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, havalimanının açıldığı yıl yaklaşık 223 bin olan yolcu sayısının yüzde 329 artarak 2024 yılında bir milyona yaklaştığını ifade etti.

Ordu-Giresun Havalimanı: Karadeniz'in Mühendislik Harikası

Ordu-Giresun Havalimanı, 22 Mayıs 2015 tarihinde hizmete alınmış olup, Karadeniz'in coğrafi zorluklarına karşı geliştirilen örnek bir mühendislik eseri olarak öne çıkmaktadır. Bakan Uraloğlu, bu havalimanının sadece bir ulaşım noktası olmadığını, aynı zamanda bölgenin ekonomik, turistik ve sosyal gelişimini destekleyen bir cazibe merkezi olduğunu vurguladı.

Yolcu Sayısında Büyük Artış

  • Açıldığı günden bu yana 8,8 milyondan fazla yolcuya hizmet verildi.
  • 2015 yılında yaklaşık 223 bin olan yolcu sayısı, 2024 yılında bir milyona yaklaştı.
  • Yolcu sayısında yüzde 329 artış yaşandı.

Denize Dolgu Üzerine İnşa Edildi

Ordu-Giresun Havalimanı'nın tüm tesisleri deniz üzerine inşa edilmiştir. Proje kapsamında 7 bin 435 metre mendirek, 9 bin 170 metre çevre yolu ve 2,3 milyon metrekare dolgu alanı3 bin metre uzunluğunda pist, teknik bloklar, kule ve yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli terminal binası

Uluslararası Standartlarda Çevreci Havalimanı

  • Ordu-Giresun Havalimanı, Karbonsuz Havalimanı Projesi kapsamındadır.
  • Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin Karbon Akreditasyonu Programı'nda Seviye 2 sertifikasına sahiptir.
  • Erişilebilirlik belgesiyle her vatandaş için ulaşılabilir bir tesis konumundadır.

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