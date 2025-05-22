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Doğayı Bilimsel Stratejilerle Korumak İçin Yeni Adımlar

Van'da düzenlenen 3. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi'nde, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kalkınma için önemi vurgulandı. Bakan Yumaklı, Anadolu parsının görüntüsünü paylaştı ve doğa koruma politikalarının toplumun tüm kesimleriyle iş birliği içinde geliştirildiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 11:44, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 11:47
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Doğayı Bilimsel Stratejilerle Korumak İçin Yeni Adımlar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, doğayı toplumun tüm kesimleriyle iş birliği içinde yönetmeye çalıştıklarını belirterek, "Korunan alanlarımızı bilimsel temelli stratejilerle artırıyor, türlerimizin izlenmesini ve korunmasını ileri teknolojilerle destekliyoruz" dedi. Yumaklı, Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin katkılarıyla Van'da düzenlenen 3. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi'ne video mesaj gönderdi.

Kongrenin Önemi ve Biyolojik Çeşitlilik Günü

Organizasyonun, akademik temelli olmasının ötesinde ülkenin doğayı koruma politikalarına yön veren bir buluşma haline geldiğine işaret eden Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün aynı zamanda 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü. Bu özel gün, kongrenize ev sahipliği yapan kadim Van şehrimizde, doğa ile insanın uyumunu daha güçlü bir biçimde konuşmamıza imkan sunuyor. Bu yıl tüm dünyada Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü, 'Doğa ile Uyum ve Sürdürülebilir Kalkınma' temasıyla kutlanıyor. Bu önemli gün, doğa ile kurduğumuz ilişkiye dair farkındalığı daha da derinleştirmemiz gerektiğini bizlere hatırlatıyor."

Biyolojik Çeşitliliğin Önemi

Yumaklı, biyolojik çeşitliliğin yalnızca bir çevre meselesi olarak değil, gıda güvenliğinin, iklim direncinin, kalkınma hedeflerinin ve gelecek kuşaklara bırakılacak yaşam kalitesinin temeli olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Bakanlığın Doğaya Yaklaşımı

Bakanlık olarak doğayı sadece korumakla kalmadıklarını, onu bilimden ve teknolojiden istifade ederek, toplumun tüm kesimleriyle iş birliği içinde yönetmeye çalıştıklarını bildiren Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

  • Korunan alanlarımızı bilimsel temelli stratejilerle artırıyoruz.
  • Türlerimizin izlenmesini ve korunmasını ileri teknolojilerle destekliyoruz.
  • Yaban hayatı rehabilitasyon merkezlerimizi yaygınlaştırıyoruz.
  • Geleneksel bilgiyi kayıt altına alarak kültürel mirasımızı da koruyoruz.

Kongreden Beklentiler ve Anadolu Parsı

Kongrede oluşacak fikir ve önerilerin yeni politikaların önünü açacağına dikkati çeken Yumaklı, doğayı korumanın geleceği korumak olduğunu vurguladı. Ayrıca Bakan Yumaklı, Anadolu Parsı'na ilişkin bir görüntüyü de paylaştı.

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