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Polis Amirleri Eğitim Merkezine 500 Öğrenci Alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitim Merkezine (PAEM) 450'si erkek, 50'si kadın olmak üzere 500 öğrenci alınacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 13:07, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 13:16
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Polis Amirleri Eğitim Merkezine 500 Öğrenci Alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı, PAEM bünyesinde 2025-2026 eğitim yılında 450 erkek ve 50 kadın olmak üzere toplam 500 polis amiri adayı alacak.

Polis Akademisi tarafından yapılan duyuruya göre, 9. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için başvurular başlıyor. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde (PAEM), 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla 2 yıl süreyle eğitim verilmek üzere, 450 erkek ve 50 kadın olmak üzere toplam 500 öğrenci alınacaktır.Başvurular, 23 Mayıs-03 Haziran 2025 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.Alıma ilişkin süreç ve gerekli hususlar, ilerleyen tarihlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulmuştur.

Adaylarda Aranan Şartlar

  • En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
  • Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,
  • Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,
  • Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli kovuşturma veya idari soruşturma yapılıyor olmamak,
  • Kısa veya uzun süreli durdurma cezası ile ilgili olarak, ceza süresi devam ediyor olmamak.

Önemli Bilgilendirme

Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları ve öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilecektir.Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine katılmayı da engeller.

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