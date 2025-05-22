Şimşek: Enflasyon 2025'te de Düşecek, Hayat Pahalılığı Bitecek!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ile birlikte 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü programına katıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen programda, 22 Mayıs 2024'te hayata geçirilen Finansal Okuryazarlık Platformu'ndan yararlananların sayısı, verilen eğitimler ve yapılan işbirliklerine ilişkin bilgi verilerek, finansal okuryazarlığın ekonomideki önemine vurgu yapıldı.

Finansal Okuryazarlığın Kültüre Dönüşmesi

Şimşek, finansal okuryazarlığın bir günde sınırlı kalmayacak kadar hayati öneme sahip olduğunu belirterek, bu bilincin yılın tamamına yayılan bir kültüre dönüşmesini istediklerini ifade etti. "Bu hayat boyu lazım olan bir beceri" açıklamasında bulundu.

Finansal Bilinç ve Tasarruf

Şimşek, finansal okuryazarlığın tasarruf yapmak, yatırım yapmak ve borç yönetmek gibi temel konularda bilgi, beceri ve birikim gerektirdiğini vurguladı. Finansal olarak bilinçli bireylerin çoğunlukta olduğu ülkelerde daha çok tasarruf yapıldığını ve sermaye birikimine daha fazla katkı sağlandığını belirtti.

Türkiye'de Finansal Okuryazarlık Oranı

Standard & Poor's 'un küresel finansal okuryazarlık çalışmasına göre, dünya genelinde her 100 kişiden 33'ü finansal okuryazar .

'un küresel finansal okuryazarlık çalışmasına göre, dünya genelinde her 100 kişiden . Türkiye'de bu oran yalnızca 24 .

. 2022 yılı verilerine göre Türkiye'de finansal okuryazarların toplam nüfusa oranı yüzde 24.

Enflasyon ve Ekonomik Gelişmeler

Şimşek, finansal okuryazarlığın düşük olmasından dolayı bireylerin istismara ve manipülasyona açık olabileceğini belirtti. 2024 yılında döviz alımına ilişkin çağrılara rağmen cari açığın azalacağı, enflasyonun düşeceği ve yerel para biriminin değer kazanacağı bir yıl olacağını açıkladı. Geçen sene cari açığın milli gelire oran olarak yüzde 1'in altına düştüğünü, enflasyonun ise yüzde 75'lerden yüzde 44 civarına gerilediğini ifade etti. Enflasyonun düşmeye devam edeceğini ve en büyük önceliklerinin hayat pahalılığıyla mücadele olduğunu vurguladı.

Yenilenebilir Enerji ve Cari Açık

Nisan ayı itibarıyla Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin yüzde 53'ü yenilenebilir kaynaklardan elde edildi .

. 2024'ün tamamında bu oran yüzde 48 olarak gerçekleşti .

. Altın ithalatı hariç Türkiye cari fazla verdi .

. 2024 yılında altın ithalatı hariç Türkiye cari fazla verdiğini belirtti.

Finansal Eğitimin Önemi ve Yaygınlaştırılması

Şimşek, finansal okuryazarların tüm verilerin arka planını sorgulamaları gerektiğini vurguladı. Finansal okuryazarlığın temelinin eğitim olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmaların güçlü sonuçlar vereceğini söyledi. Finansal eğitimin sadece gençlerle sınırlı kalmaması gerektiğine, toplumun tüm kesimleri için gerekli olduğuna dikkat çekti.

Finansal Okuryazarlık Platformu Katılımcıları

Yaklaşık 1 milyon kişi Finansal Okuryazarlık Platformu üzerinden sertifikalandırıldı .

. Katılımcıların yüzde 41'i kadınlardan, yüzde 42'si gençlerden oluşuyor.

Finansal Okuryazarlık Eksikliğinin Sonuçları

Şimşek, finansal okuryazarlığı hayat boyu gelişen ve uygulamayla pekişen bir beceri olarak gördüklerini belirtti. Finansal okuryazarlık eksikliğinin bireysel refah ve ülke ekonomisiyle doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayarak, bu eksiklikten dolayı bir bedel ödemek istemediklerini ifade etti. Çabalarını hızlandıracaklarını ve geliştireceklerini söyledi.

Program, Mehmet Şimşek'in konuşmasının ardından 'Finansal Okuryazarlık Geleceğimi Nasıl Şekillendirir' adlı resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.



