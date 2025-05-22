Jersey A2 sınıf sütlerin çoğunda A1 süt var

A2 sınıf sütüne büyük yatırımlar yaparak Türkiye'ye getiren ve Tübitak Mam'dan onay alan Mehmet Akif Hut, piyasada satılan A2 sınıf sütlerde A1 sınıf sütün karıştırıldığını belirtti.

Büyük zincir marketlerin discount mağazalarında değil üst sınıf mağazalarından aldığı bir A2 sınıf sütünün analizini yaptıran Mehmet Akif Hut, "Sütün analizinde kanaatim doğru çıktı, A2 denilen sütte A1 çıktı..! A1 süt hakkında uzun uzun yazmak istemiyorum. Ancak doktor tavsiyesi ile A2 süt kullanan birçok hasta biliyorum. A1 sütten çok zarar gören bu insanlar A1 süt tüketmemeye özen gösteriyorlar. Para için insanların sağlığıyla oynamak nasıl büyük bir ahlak çöküntüsü, nasıl büyük bir rezilliktir aklım ve yüreğim almıyor." dedi.

A2 Süt ile ilgili yönetmelik ve mevzuat düzenlemelerinin dünyanın bir çok ülkesinde olduğuna dikkat çeken Hut "A2 sütün doğru düzgün kodeksi bile dahi ülkemizde yok" dedi.

