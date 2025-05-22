Türkiye'nin Yapay Zeka Vizyonu: Stratejik Hamleler ve Hedefler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zekanın dijital devrimin tam merkezinde yer aldığını belirterek, "Güçlü altyapı yatırımlarıyla, desteklerimizle ve nitelikli insan kaynağımızla, Türkiye'nin yapay zeka yolculuğunu bütüncül ve stratejik bir vizyonla şekillendiriyoruz." dedi. JW Marriott'ta düzenlenen AI Tomorrow Summit 2025 etkinliğinde konuşan Kacır, teknolojideki ilerlemelerin üretimden bireysel yaşama kadar kapsamlı bir yeniden yapılanmayı beraberinde getirdiğini vurguladı.

Yapay Zekanın Dönüştürücü Gücü

Kacır, yapay zekanın karar süreçlerini dönüştüren, strateji kurmayı mümkün kılan ve öngörü kapasitesini genişleten bir zihin ortağına dönüştüğünü ifade etti. "Her geçen gün artan veri işleme kapasitesi ve gelişmiş analiz kabiliyetleri sayesinde yapay zeka, akıllı üretim sistemlerinden hassas tarıma, iklim değişikliğiyle mücadeleden eğitim teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede yeniliğin, verimliliğin ve rekabetin önünü açıyor." dedi. Ancak, yapay zekanın yalnızca fırsatlar değil, aynı zamanda yeni riskler, etik ikilemler ve toplumsal sınamalar da getirdiğini belirtti.

Yapay Zeka Geliştirme Süreçleri ve Kültürel Çeşitlilik

Kacır, günümüzde yapay zeka geliştirme süreçlerinin büyük ölçüde ticari kazancı önceleyen büyük teknoloji aktörlerinin elinde şekillendiğine dikkat çekti. Veri hakimiyeti, altyapı üstünlüğü ve küresel platformları kontrol etme kapasitesinin ülkeler arasındaki farkı artırdığını vurguladı. Ayrıca, dil ve kültürel çeşitliliği gözetmeyen homojen veri kümeleriyle beslenen yapay zeka sistemlerinin farklı kültürleri dışlayan bir düzene yol açabileceğinin altını çizdi.

Milli Teknoloji Hamlesi ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi

"Yapay zekanın insanlığın huzurunu ve ortak refahını güçlendiren, kapsayıcı bir geleceğe mi hizmet edeceği yoksa eşitsizlikleri derinleştiren bir dijital tahakküm aracına mı dönüşeceği insanlık olarak göstereceğimiz iradeye bağlı." diyen Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda adalet ve merhamet ilkelerini merkeze alan bir anlayışla yapay zeka devrimini insanlık yararına yönlendirmek için güçlü bir irade ortaya koyduklarını söyledi. Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ile ekosistemi daha gelişmiş ve rekabetçi bir yapıya kavuşturacak hamlelerin belirlendiğini aktardı.

Yapay Zekanın İşgücüne Etkisi ve Altyapı Yatırımları

Kacır, TÜBİTAK'ın yapay zeka ekosistem çağrıları ile şirketlerin ve KOBİ'lerin projelerinin desteklendiğini belirtti.

Yapay zekanın mevcut işgücünün yarıdan fazlasını oluşturan işleri büyük oranda değiştireceğini vurguladı.

vurguladı. Teknofest, Deneyap Teknoloji Atölyeleri ve Sektör Kampüste gibi programlarla gençlerin yetkinliklerinin artırıldığını söyledi.

35 bin dizüstü bilgisayara denk gelen bilgi işlem kapasitesiyle dünyanın en güçlü 500 süper bilgisayarı arasında yer alan ARF 'in devreye alındığını hatırlattı.

'in devreye alındığını hatırlattı. Veri analitiği ve yapay zeka uygulamaları için yüksek performanslı grafik işlemcilerle donatılmış ARF-ACC altyapısının da hizmete sunulduğunu açıkladı.

Türkiye'nin İlk Temel Yapay Zeka Büyük Dil Modeli

Yaklaşık 380 bin dizüstü bilgisayara eşdeğer işlem gücüne sahip MareNostrum 5'i araştırmacıların kullanımına sunduklarını belirten Kacır, süper bilgisayar altyapısının yeni nesil grafik işlemci birimleriyle güçlendirilerek işlem kapasitesinin üç katına çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. "Ülkemizin ilk temel yapay zeka büyük dil modelinde önemli mesafe kat ettik. TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitümüz, dijital içerikler, kamuya açık veri setleri ve kurumsal kaynaklardan 1 trilyon tokenlık veri derledi." dedi.

Çok Modlu Yapay Zeka Sistemleri ve Dijital Gelecek

Kacır, bu modelleri yalnızca metinle sınırlı bırakmayıp görüntü ve ses gibi çoklu veri türlerini birlikte işleyebilen çok modlu yapay zeka sistemlerine dönüştürmek üzere çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yerli ve özgün teknoloji üretme kapasitesinin yanı sıra dilin ve kültürün zenginliğinin de dijital geleceğe taşındığını vurguladı.

Türkiye'nin Yapay Zekadaki Hedefleri

"Yerli ve özgün yeni yapay zeka modellerinin doğmasını sağlayacak girişimleri somut adımlarla desteklemeye devam edeceğiz."

"Türkiye'nin yapay zeka alanında söz sahibi ülkelerden olması adına stratejik hamlelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

"Bu alanda bilimsel yayın sayısında dünyada 16. sıradayız ve hızla ilk 10 ülke arasına girmeyi sağlayacağız."

"Güçlü teknoloji geliştirme altyapımız ve nitelikli insan kaynağımızla, yapay zekanın etik değerler doğrultusunda ilerlemesini savunmaya devam edeceğiz."

AI Tomorrow Summit ve Türkiye'nin Genç Nüfusu

AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, AI Tomorrow Summit'in Türkiye'nin en kapsamlı zirvesi olduğunu belirtti. Türkiye'nin yapay zekadaki en büyük kozunun genç nüfusu olduğunu vurgulayarak, "Gençlerimizi anlar, onlara zemin hazırlar ve yapay zekaya olan ilgilerini bilgiye dönüştürebilirsek, Türkiye yapay zeka liginde 40'lı sıralardan ilk 20'ye girebilir." dedi. Tüm alanların yapay zekayla ilgili politikalarının acilen belirlenmesi ve istikrarlı şekilde uygulanması gerektiğini ifade etti.

Eğitimde Yapay Zeka Politikaları

Küçükşabanoğlu, yapay zekayla ilgili politikaların başında eğitimin gelmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'de yapay zeka üniversitesinin açılmasını istiyoruz. Hatta isminin de 'Ordinaryüs Profesör Cahit Arf' olmasını öneriyoruz. Bu adımların atılması Türkiye için bir lüks değil, ihtiyaçtır. Türkiye gibi 100 yılı devirmiş iddialı bir ülke için dünyadaki ikinci yapay zeka üniversitesini açmak çok yakışacaktır." değerlendirmesinde bulundu.