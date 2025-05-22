Bakan Bayraktar: Suriye'ye Gaz ve Elektrik İhracatı Artacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'ye 2 milyar metreküplük gaz ihracatının kısa sürede başlayacağını açıkladı. Ayrıca, elektrik ihracatında da önemli bir artış hedefleniyor. Bakan Bayraktar, Suriye'ye elektrik ihracatını 3 katına çıkararak gelecek aylarda 1000 megavatlık ihracat gerçekleştirmek istediklerini belirtti. Bu gelişmeler, iki ülke arasındaki enerji iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlayacak.

Bakan Bayraktar'ın Şam Ziyareti

Bakan Bayraktar ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Şam Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriyeli yetkililer tarafından karşılandı.

İhracat Hedefleri

2 milyar metreküp gaz ihracatı kısa sürede başlayacak.

kısa sürede başlayacak. Elektrik ihracatı 3 katına çıkarılarak gelecek aylarda 1000 megavat seviyesine ulaşacak.

Bu adımlar, Türkiye ve Suriye arasında enerji alanında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.