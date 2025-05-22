Polisi yaralayan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 82 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 18 Mayıs'ta Gazipaşa Caddesi'nde alkollü ve ehliyetsiz araç sürdüğü tespit edilen V.C. (30), talep edilen belgeleri ibraz etmeyerek görevli polis memurlarına mukavemette bulundu.

Uyarıları dinlemeyerek saldırgan tavırlarına devam eden V.C, olaya müdahale eden görevli polisi sağ el parmağında tendon kopmasına yol açacak şekilde yaraladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Alkollü araç kullanmaktan daha önce ehliyeti alınmış olan V.C'ye, "alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak, alkolmetreyi üflememek, kolluğun uyarı ve işaretlerine uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek"ten toplam 82 bin 835 lira idari para cezası kesildi.