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İBB'ye Yönelik 3. Dalga Operasyonda 13 Tutuklama Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Medya AŞ ile Kültür AŞ içinde usulsüz ihaleler düzenlenmesi ve bu kapsamda rüşvet alınması süreçlerinde yer aldıkları iddia edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 19:06, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 19:08
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İBB'ye Yönelik 3. Dalga Operasyonda 13 Tutuklama Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, 13 savcı tarafından ifadeleri alınan, aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da bulunduğu 20 şüpheliden 16'sı tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol talebi uygulanmasını istedi.

Hakimlik, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

6 şüphelinin "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasını kararlaştıran hakimlik, 1 şüpheli hakkında da "ev hapsi" ve "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

- Soruşturma

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren irtibatlı olan Taner Çetin'in, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu şüpheli Murat Ongun'a bağlı olarak Medya AŞ ve Kültür AŞ'de karıştığı eylemlere ilişkin inceleme yapılmıştı.

Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden "rüşvet" alarak maddi menfaat sağladığı ve bu menfaatlerle mal varlıkları edindiği belirlenmişti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından soruşturma dosyasına sunulan bilgilere göre, Çetin'in, söz konusu satın almalarda ödemeleri doğrudan Medya AŞ ve Kültür AŞ'den iş alan firmalara yaptırdığı, yine bu şirketlerin diğer personeline de para transferi yapıldığı anlaşılmıştı.

Soruşturmada şüpheli Taner Çetin'in karıştığı adrese teslim ihale ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yer aldığı tespit edilen, suç tarihinde İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı olan 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edilmişti.

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