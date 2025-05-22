İYİ Partili vekilin skandal mesajına sert tepki

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, parti il başkanlarının yer aldığı WhatsApp grubuna, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın kürsüde gizlice çekilmiş bir fotoğrafıyla birlikte 'Sana bunu alacağım kral' şeklinde mesaj attı.

Mesajın ekran görüntüsünün sosyal medyaya düşmesinin ardından Toktaş'a tepki yağdı.

İYİ PARTİ TEŞKİLAT BAŞKANI HASAN TOKTAŞ GÖREVDEN ALINDI

Bunun üzerine görüntülerin sahte olduğunu ve kendisine kumpas kurulduğunu öne süren Toktaş, görevinden alındı.

CHP'Lİ KADIN VEKİLDEN TEPKİ

Olayın ardından sessizliğini koruyan CHP'li Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, yaşananlara ilişkin ilk kez konuştu.

Mesajların gerçek olmamasını ümit ettiğini açıklayan Kaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:,

"Bu beyefendi iddiasında haklı bile olmuş olsa, kumpas olmuş bile olsa buna bir kadının konu edilmiş olması dehşet verici. Türkiye'deki tüm kadınlar adına istifa etmesini elbette ki isteyeceğim ama soruşturmanın sonucunu beklemek zorundayız.

"ÇUKUROVA KADINIYIM, GEREKENİ YAPMASINI BİLİRİM"

"Ben bir Çukurova kadınıyım. Gerekeni gerektiği şekilde ve en ağır şekilde yapmasını da bilirim. Ama bu olayda hukuki ve siyasi süreçlerin tamamlanmasını beklemek gerek.

Umarım gerçek çıkmaz bu. Türkiye'nin gündemini bununla meşgul etmek zorunda kalmayız."

İYİ PARTİ LİDERİ DERVİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Söz konusu görüntülerin ifşa olmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "İlgili arkadaşlarımız ve partimizin kurulları gerekli çalışmayı tamamlayıncaya kadar, bu konudaki hassasiyetimizin bir göstergesi olarak, İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı'nın görevlerini Genel Başkan olarak bizzat yürüteceğim." açıklamasını yaptı.