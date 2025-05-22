Dolar 38,92 TL'ye yükseldi
Güne düşüşle başlayan dolar, günü 38,92 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 17:20, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 17:37
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|38,8080
|38,8090
|38,9240
|38,9250
|Avro
|44,0500
|44,0510
|44,0840
|44,0850
|Sterlin
|52,1800
|52,2000
|52,4400
|52,4500
|İsviçre frangı
|47,0500
|47,0600
|47,1800
|47,1900
|ANKARA
|ABD doları
|38,7780
|38,8580
|38,8940
|38,9740
|Avro
|44,0100
|44,0900
|44,0440
|44,1240
|Sterlin
|52,1200
|52,3300
|52,3800
|52,5900