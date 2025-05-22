Dolar 38,92 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 38,8080 38,8090 38,9240 38,9250 Avro 44,0500 44,0510 44,0840 44,0850 Sterlin 52,1800 52,2000 52,4400 52,4500 İsviçre frangı 47,0500 47,0600 47,1800 47,1900 ANKARA ABD doları 38,7780 38,8580 38,8940 38,9740 Avro 44,0100 44,0900 44,0440 44,1240 Sterlin 52,1200 52,3300 52,3800 52,5900