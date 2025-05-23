İcra Müdür Yardımcısı ve İcra Katibine Rüşvetten Tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Mayıs'ta İzmir Adliyesi İcra Müdürlüğü'nde bulunan bir dosya kapsamında görevli icra müdür yardımcısı ile icra katibinin yapacakları iş karşılığında maddi menfaat temin etmek istedikleri iddiası üzerine soruşturma başlatmış, şüpheliler düzenlenen operasyonla dün gözaltına alınmıştı.

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