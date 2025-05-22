Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Sonuçları Açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, 2025-HMGS/1 Sınav Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 15:43, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 15:44
27 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın (2025-HMGS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Mayıs 2025 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI