Kamu İşçileri Zam Teklifi Bekliyor! Teklif Gecikirse Grev Kapıda

İşçi sendikaları, kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında hükümetin ilk zam teklifini mayıs ayı bitmeden sunmasını talep ediyor. Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında, işçi ve işveren tarafı 16 ve 24 Nisan ile 16 Mayıs'ta TÜHİS'in ev sahipliğinde bir araya geldi. İdari maddelerin büyük bölümünün müzakere edildiği bu görüşmelerin ardından TÜHİS tarafından maliyet analizleri yapıldı. Bu çalışmanın, Hazine ve Maliye Bakanlığınca değerlendirilmesinin ardından ilerleyen günlerde işçi tarafına ilk teklif yapılması bekleniyor.

Teklif Pazarlık Sürecinin Başlaması İçin Gerekli

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, taleplerini içeren taslağı 27 Şubat'ta hükümete sunduklarını anımsatarak, aradan geçen sürede hükümetten herhangi bir zam teklifi gelmediğini belirtti. Teklifin gelmemesinin ve sözleşme sürecinin uzamasından duydukları rahatsızlığı dile getiren Ağar, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 3 aydır hükümetten teklif bekliyoruz. Gözümüz Hazine ve Maliye Bakanlığının tavrında, kulağımız TÜHİS'in çağrısında. Birçok iş yerinde grev sürecine yaklaşıyoruz, mayıs ayı bitmeden ilk teklif kesinlikle masaya gelmeli. Teklifin gelmesi pazarlık sürecinin başlaması için gerekli. 600 bin işçi, aileleriyle birlikte 2-3 milyon insan gelecek teklife odaklandı. Hükümetten beklentileri karşılayacak bir teklif sunmasını istiyoruz."

2025'in İlk Altı Ayı İçin Yüzde 50 Zam Talebi

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak hazırladıkları taslakta, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve bunun üzerine yüzde 10 refah payı verilmesi talep edilmişti.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün Önemi

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, diğer tüm sözleşmeleri de yakından ilgilendirmesi bakımından önem taşıyor. Bu sözleşmelerin başında ise yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri geliyor. Söz konusu Protokol, memurların toplu sözleşmesi gibi 160 binden fazla işçiyi kapsayan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerini de ilgilendiriyor.



