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Uzmanı Uyardı: Hafta Sonu Sıcaklık Rekoru Kırılacak!

Türkiye genelinde hafta sonu sıcaklıklar artıyor, bazı bölgelerde ise sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle İzmir'de 37 dereceye ulaşan sıcaklık ve pazar gecesi beklenen kuvvetli lodos ile gök gürültülü sağanaklar dikkat çekiyor. Hangi şehirlerde yağış var, nerelerde toz taşınımı bekleniyor?

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 16:18, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 16:22
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Uzmanı Uyardı: Hafta Sonu Sıcaklık Rekoru Kırılacak!

Hafta sonu boyunca yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın ve hafta sonu dar alan yağışlarının görüleceği, genel olarak ise az bulutlu ve açık havanın etkili olacağı belirtildi. Özellikle Kastamonu, Karabük çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Cumartesi günü de aynı bölgelerde yağışların süreceği ifade edildi.

Hafta Sonu Yağış Beklenen Bölgeler

  • Kastamonu, Karabük çevreleri
  • Doğu Karadeniz'in iç kesimleri
  • Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan
  • Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi
  • Iğdır ve Kırklareli (Pazar günü)

Pazarı pazartesiye bağlayan gece saatlerinde yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girileceği, özellikle pazar gecesi Trakya kesimi, kıyı Ege, Denizli ve Uşak çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görüleceği belirtildi. Pazartesi günü itibarıyla ise bu yağışlı sistemin ülkenin doğu kesimlerine doğru hareket edeceği aktarıldı.

Toz Taşınımı Beklenen Bölgeler

  • Yarın: Güneydoğu Anadolu'nun doğusu
  • Cumartesi: Marmara'nın batısı ile Ege Bölgesi
  • Pazar: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz

3 Büyükşehirde Hava Durumu

Ankara ve İstanbul

Ankara ve İstanbul'da üç gün boyunca yağış beklenmiyor. Her iki kentte de parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Ankara'da hafta sonu boyunca hava sıcaklığının 30 ila 33 derece arasında olacağı öngörülüyor. İstanbul'da ise parçalı ve az bulutlu bir hava etkili olacak; hava sıcaklıkları cuma günü 27, cumartesi 28 ve pazar günü 33 dereceye kadar çıkacak.

İzmir

İzmir'de cuma ve cumartesi günleri açık hava etkili olacak. Hava sıcaklığı 32 ila 34 derece arasında olacak. Pazar günü ise İzmir'de sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak. Pazarı pazartesiye bağlayan gece saatlerinde ise hem kuvvetli lodos hem de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.


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