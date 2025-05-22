Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İlçenin Ayşepınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 1 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 12 arazöz ve 110 personel ile Büyükşehir Belediyesinin 4 iş makinesi ve 3 su tankı yönlendirildi.

Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının söndürülmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Çalışmalarda ilerleme kaydedildiğini ifade eden Ünlüer, "5 helikopter, 12 arazöz ve 110 personelle müdahalemiz şu anda devam ediyor." dedi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.