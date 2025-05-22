SIM karttan yola çıkan özel ekip bahis şebekesini çökertti

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2024 yılında gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklanmıştı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, soruşturmada ele geçirilen veriler ışığında çalışmalarını derinleştirildi. Ekipler tarafından yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekesinin yurt dışındaki üst düzey yöneticileri takibe alındı. Yürütülen kapsamlı takip neticesinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 12 şüpheliyi Adana, Nevşehir ve Mersin illerinde 22 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Kastamonu'ya getirilen şüpheliler, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i adli makamlarca tutuklandı. Firari durumda olan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

SIM karttan yola çıkan ekip şebekeyi çökertti

Devam eden soruşturma çerçevesinde yasa dışı bahis çetesinin yüzlerce kişiyi mağdur ettiği ve faaliyetlerinde 400'den fazla kişiye ait GSM hattı ile banka hesaplarını kullandığı ortaya çıktı. Şebekenin yasa dışı bahisle 700 milyon TL civarında gelir elde ettiği tahmin ediliyor. Çetenin çökertilmesi sürecinin ise bir vatandaşın kendi adına çete üyeleri tarafından GSM hattı açıldığı konusunda suç duyurusunda bulunulması üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından firari şüphelilerin yakalanması, örgütün finansal hareketlerinin daha derin incelenmesi ve mağdurların belirlenmesi için soruşturmanın devam ettiği belirtildi.