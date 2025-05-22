ABD'de CIA merkezine silahlı saldırı girişimi

Şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve olayla ilgili FBI tarafından soruşturma başlatıldığı açıklandı.

ABD'nin Virginia eyaletinde bir kadın sürücü, McLean bölgesindeki ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) binasına silahlı saldırı girişiminde bulundu. Durumu fark eden güvenlik görevlilerinin, kadın şüpheliyi vurduğu bildirildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net