Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 18:15, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 19:02
Ardahan-Erzurum kara yolunda A.Ö. yönetimindeki 25 LU 349 plakalı minibüs ile F.T. idaresindeki 75 AAH 910 plakalı otomobil, Sarıkayalar Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü F.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücü A.Ö. ve S.N. Göle Devlet Hastanesine kaldırıldı.
S.N, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.