Obruk Manzaralı Otelde 90 Bin Ziyaretçi Rekoru!

Konya'nın Karatay ilçesinde yer alan Kızören Obruğu'nun hemen yanında bulunan ve orijinal dokusu korunarak restore edilen Obruk Kervansaray Müze Oteli, açıldığı günden bu yana 90 bin ziyaretçi tarafından gezildi.

Konya-Aksaray kara yolunun 70. kilometresinde bulunan ve 800 yıl önce inşa edilen Selçuklu Kervansarayı, Karatay Belediyesi tarafından yapılan restorasyonun ardından müze otele dönüştürüldü. Bölgede toplanan tarihi malzeme ve eserlerin sergilendiği otel, 180 metre genişlik ve 145 metre derinliğindeki Kızören Obruğu manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Mutfak malzemelerinden masa ve sandalyelere kadar tarihi eşyalarla donatılan kervansarayda, her odada yerden ısıtmalı Türk hamamı bulunuyor.

Kültürel Değerlerin Korunması ve Tanıtımı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya'nın tarihi ve kültürel dokusuyla medeniyetin beşiği olduğunu belirtti. Kültürel değerleri korumak, tanıtmak ve yaşatmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını aktaran Kılca, geçen yıl Müzeler Haftası'nda hizmete açılan Obruk Kervansaray Müze Oteli'nin mutlaka görülmesi gerektiğini ifade etti.

Müzelerin Önemi ve Proje Ödülü