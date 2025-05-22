ABD'de küçük uçak yerleşim bölgesine düştü: 2 ölü, 8 yaralı

ABD'nin California eyaletinde yer alan San Diego kentinde Cessna 550 tipi küçük uçağın yerleşim bölgesine düşmesi sonucu meydana gelen kazada bilanço netleşmeye başladı. Yetkililer, kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralanan 8 kişiden 1'inin hastaneye kaldırıldığı, diğerlerinin ise olay yerinde tedavi edildiği bildirildi.

San Diego İtfaiye Şefi Yardımcısı Dan Eddy, olay yerinde geniş bir alana yayılan enkaz bulunduğunu belirterek, "Her yerde uçak parçası var. Bu kadar büyük bir cismin bu hızla çarpması çok yönlü hasara neden oldu" ifadelerini kullandı. Eddy, uçaktaki kişilerin tümünün öldüğünü düşündüklerini, ölenlerin mahalle sakini olmadığını vurguladı.

Kazanın ardından uçaktan dökülen jet yakıtının çevredeki sokaklara yayılması sonucu kaza alanından uzak noktalarda da yangınlar çıktığı kaydedildi.

Soruşturma sürüyor

Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), kazanın nedenini araştırmak üzere olay yerine uzman ekipler gönderdi. İlk belirlemelere göre uçakta herhangi bir iletişim kesintisi yaşanmadı ancak sisli hava ve gece koşullarının etkili olabileceği değerlendiriliyor. San Diego Belediye Başkanı Todd Gloria, "Acil müdahale ekiplerimiz olağanüstü bir iş çıkardı. Kaybımız büyük, ama daha büyük bir felaketin önüne geçildi" açıklamasında bulundu. Soruşturmanın sonuçlanmasının birkaç günü bulabileceği bildirildi.