İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye yönelik operasyonda 7 tutuklama

İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma çerçevesinde, İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddasıyla operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 7 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

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