İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye yönelik operasyonda 7 tutuklama
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük iddialarına ilişkin 7 şüpheli, 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 21:37, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 22:02
İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma çerçevesinde, İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddasıyla operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 7 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.