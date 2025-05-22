DMM'den 2B Arazileriyle İlgili Yapılacak Düzenlemeye İlişkin Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 2B arazilerinden kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla yapılacak düzenlemeye ilişkin ortaya atılan, "İnsan eliyle ormansızlaştırılan alanları satmaya hazırlanan iktidar, kaçak yapılara yasallık kazandırmış olacak" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu iddianın gerçeği yansıtmadığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmanın imar affıyla ilgisinin bulunmadığı belirtildi. Ayrıca, yeni orman arazilerinin kullanıma açılmasının da söz konusu olmadığı vurgulandı.

Düzenlemenin Amacı ve Detayları

Düzenlemeyle, orman vasfını yitirmiş ve halihazırda kullanılan alanların tapularının sahiplerine teslim edilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda, 5 milyon kişinin tapu mağduriyetinin giderilmesi hedeflenmektedir. Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Düzenleme, imar affı ile ilgili değildir.

Yeni orman arazileri kullanıma açılmayacaktır.

Mevcut mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.



