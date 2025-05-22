2 Mayıs'tan Sonra İsrail ile Ticaret Tamamen Durduruldu!

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin İsrail ile ticaretinin devam ettiğine dair çıkan haberlerin yanlış ve çarpıtılmış olduğunu belirtti. 2 Mayıs 2024'ten bu yana İsrail ile ticaretin tamamen durdurulduğu açıklandı. Bakanlık, İsrail'in Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarına karşı Türkiye'nin diplomasi, ticaret, hukuk, sağlık ve insani yardımlar alanında en güçlü mücadeleyi veren ülke olduğunu vurguladı.

Türkiye-İsrail Ticaretinin Durdurulması

Bazı medya organlarında yer alan ve "Türkiye 2024'te İsrail ile ticareti devam ettiriyor" algısı oluşturmaya çalışan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Bu tür haberlerin, terör örgütleriyle işbirliğini açıkça ortaya koyduğu ve yalanlarla mücadeleye kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

İhracat ve Ticaret Rakamları

2,8 milyar dolarlık İsrail'e ihracat rakamı tamamen yanlış.

7 Ekim 2023'ten 2 Mayıs 2024'e kadar olan 7 aylık dönemde İsrail ile ticaret yaklaşık %30 azaldı.

9 Nisan 2024'te 54 başlık altındaki 1019 üründe İsrail'e ihracat durduruldu.

2 Mayıs 2024'te alınan kararla tüm ürün gruplarında ihracat, ithalat ve transit ticaret tamamen durduruldu.

2024'ün ilk 4 ayında ihracat 1 milyar 522 milyon dolar olup, buna Filistin'e yapılan ihracat da dahil.

Türkiye-Filistin Devleti Protokolü

"Türkiye-Filistin devleti protokolü" kapsamında özgün bir kontrollü ticaret mekanizması geliştirildi. Sadece ithalatçının Filistinli olması, varış yerinin Filistin adresi olması ve Ticaret Bakanlığı tarafından her başvurunun sıkı şekilde kontrol edilmesi şartıyla yapılan Türkiye'den Filistin'e ihracatın 2024 yılı toplamı 797 milyon dolar olarak açıklandı.

Dış Ticarette Feragat

Türkiye'nin, hükümetin İsrail'in soykırımlarına karşı aldığı politika ve tedbirlerini itibarsızlaştırmayı amaçlayan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Türkiye, 2022 yılı verileriyle İsrail ile 9,5 milyar dolarlık dış ticaretinden, bunun 7 milyar doları ihracat olmak üzere, Filistin davasını ve masum Filistinlileri desteklemek için feragat etti. Resmi ve istatistiki verilere dayalı açıklamalara itibar edilmesi gerektiği vurgulandı.



