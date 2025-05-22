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Anahtarı unuttu, evine çatıdan girmek isterken düşerek öldü

Giresun'un Espiye ilçesinde çatı katından evine girmek isteyen kişi, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 23:33, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 23:35
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Anahtarı unuttu, evine çatıdan girmek isterken düşerek öldü

Merkez Mahallesi'nde yaşayan G.U. (38), anahtarını evde unuttuğu için çatıya çıkarak evine girmek istedi.

Beline bağladığı kabloyla kendisini sarkıtan kişi, kablonun kopması üzerine 5. kattan yere düştü.

Ağır yaralanan G.U, ambulansla götürüldüğü İlçe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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