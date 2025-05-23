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23 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları

23 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 00:01, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 00:03
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23 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde düzenlenen "TOBB Türkiye Ekonomi Şurası" programına iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in yargılandığı duruşmayı izleyecek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek, "Mazot Desteğiyle Çiftçilerimizin Yanındayız" programına ve Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Çalışma Yemeği'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/11.00/14.00/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası Aile Forumu Kapanış Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/13.30)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depozito İade Sistemi Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(Sakarya/14.00)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kocaeli Valiliğine ziyarette bulunacak, 2. Uluslararası 15. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi'ne iştirak edecek.

(Kocaeli /09.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, valiliği, AK Parti il başkanlığını ve belediye başkanlığını ziyaret edecek, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelecek.

(Erzincan/10.50)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yapay Zeka Politikaları Derneği tarafından düzenlenen "AI Tomorrow Summit 2025" programına katılacak.

(Ankara/09.30)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBB İkiz Kuleler'de yapılacak TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin Ulaştırma Bakanı Liu Wei ile ikili görüşme yapacak.

(Pekin)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini, mayıs ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini ve haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00/14.30)

6- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

7- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yıla ilişkin bitkisel üretim 1. tahminini ve ocak-mart dönemi yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin Mayıs Ayı Geleneksel Buluşması'na katılacak.

(Antalya/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 4. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın kupa törenine katılacak, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR arasında oynanacak yarı final maçını takip edecek.

(Şırnak/10.00/Abu Dabi/18.00)

2- 2025 THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlayacak. Organizasyonun ilk günü yarı finalde Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR ve Olympiakos-Monaco müsabakaları oynanacak.

(Abu Dabi/18.00.00/21.00)

3- 7. Etnospor Kültür Festivali'ne Atatürk Havalimanı'nda devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

4- Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanş maçında Teksüt Bandırmaspor, Geosis Boluspor'u konuk edecek.

(Balıkesir/16.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig 4'üncülük maçında Üsküdar Belediyespor ile Ortahisar Belediyespor, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/13.30)

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