23 Mayıs tarihli atama kararnamesi yayımlandı
22 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre Adli Tıp Kurumu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Nükleer Düzenleme Kurulu, Atatürk Kültür Merkezi ve Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik birçok üst düzey atama ve görevden alma gerçekleştirildi.
ATAMA KARARLARI
- Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Kalp ve Damar Cerrahisi Üyeliğine, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebuzer AYDIN,
- Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Tıbbi Biyokimya Üyeliğine, Binini Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet BELCE,
- Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Anesteziyoloji ve Reanimasyon Üyeliğine, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin ÖZ,
- Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Üyeliğine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat ELEVLİ,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi gereğince görevlendirilmiştir.
Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi gereğince Uzm. Dr. Furkan KILIÇ atanmıştır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Pınar DEMİR ER atanmıştır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Enstitüsü Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ayşenur ÇOBAN atanmıştır.
22 Mayıs 2025
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Murat CAVUNT atanmıştır.
Nükleer Düzenleme Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri ile 95 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince Suat ÜNAL atanmıştır.
22 Mayıs 2025
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı;
- Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı Ali YILMAZ, görevden alınmış,
- Vergi Başmüfettişliğine, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Arif Hakkı BATUR, atanmıştır.
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına, 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Doç. Dr. Zeki ERASLAN atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı;
- Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet TÜRKMEN,
- Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Bilal GÜR,
- Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim YAŞAR,
- Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Necati YENER,
- Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Hayati TELEFONCU,
- İğdır İl Milli Eğitim Müdürü Servet CANLI,
- Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan BAŞYİĞİT,
- Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin TEPE,
görevden alınmış,
- Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Ali KATİPOĞLU,
- Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Serdal ŞİMŞEK,
- Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Vedat KAYA,
- Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Elif ÖZBEK,
- Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fatih ERDOĞAN,
- Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ömer Faruk KAHRAMAN,
- Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Özgür TOKGÖZ,
- Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mustafa YILMAZ,
- Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi GÜNEY,
- İğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aziz GÜN, atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı;
- Adana İl Milli Eğitim Müdürü Hasan TEVKE,
görevden alınmış,
- Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf TÜFEKÇİ,
- Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim AKMEŞE,
- Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aytekin YILMAZ, atanmıştır.
22 Mayıs 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI