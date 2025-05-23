Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar

TBMM KARARI

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜYELİKLERİ İÇİN YAPILAN SEÇİME DAİR KARAR

Karar No. 1451

Karar Tarihi: 21.05.2025

15.02.2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın. Hizmetleri Hakkında Kanıın'un 35'inci maddesi uyarınca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boşalacak olan ve Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti gruplarına düşen 1 'er üyelik için Genel Kurulun 21.05.2025 tarihli 90Tncı Birleşiminde yapılan seçim sonucunda aşağıda adı ve soyadı yazılı adaylar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

ADI VE SOYADI

ADAY GÖSTEREN SİYASİ PARTİ GRUBU

Hasan DAVULCU

Tuncay KESER Ahmet Can BUĞDAY

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Cumhuriyet Halk Partisi Grubu İYİ Parti Grubu