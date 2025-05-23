İstanbul Tuzla'da Kız Öğrenci Yurdunda Yangın Paniği

İstanbul Tuzla'da bulunan bir kız öğrenci yurdunun giriş katında çıkan yangın, öğrenciler arasında kısa süreli paniğe neden oldu. İstasyon Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerinde yer alan ve 2 bin 500 kişilik kapasiteye sahip olan yurtta, giriş katındaki bir bölmede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. Yangının ardından binanın giriş ve üst katlarını duman sardı. Bu nedenle yurtta kalan öğrenciler, güvenlik amacıyla hızla tahliye edilerek bahçeye çıkarıldı.

Olayın Gelişimi

Yangının çıkmasının ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangın sonrası yurtta bir süre duman tahliyesi gerçekleştirildi.

Öğrencilerin Durumu

Yaklaşık yarım saat süren duman tahliyesi sırasında kız öğrenciler yurt bahçesinde bekletildi. Yangında dumandan etkilenen öğrenci olmazken, yaşanan panik nedeniyle bazı öğrencileri yurt görevlileri sakinleştirdi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.