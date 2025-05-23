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İBB'de Usulsüzlük Operasyonu: 42 Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda usulsüzlük iddialarıyla 42 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 07:25, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 07:43
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İBB'de Usulsüzlük Operasyonu: 42 Şüpheli Gözaltında

İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin olarak, Ekrem İmamoğlu'nun özel kalem müdürü ve koruma müdürünün de aralarında bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında çeşitli suçlamalar yöneltiliyor. Bu suçlamalar arasında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" yer alıyor.

Soruşturmanın Detayları

Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda yapılan incelemelerde usulsüzlükler tespit edildi. 2. dalga operasyonda alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Koruma Müdürü Mustafa Akın, Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık ile İbrahim Bülbüllü ve Nezahat Kurt'un da olduğu toplamda 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş Zamanlı Operasyonlar

  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
  • 42 şüpheli yakalandı.
  • Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

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