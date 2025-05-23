Yurtta Sıcaklıklar Artıyor: Hangi İlde Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın ve Hakkari'nin doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ayrıca, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İşte 23 Mayıs 2025 hava durumu tahminleri ve bölgelere göre detaylar:

Marmara Bölgesi

BALIKESİR: 33°C, parçalı ve az bulutlu

33°C, parçalı ve az bulutlu EDİRNE: 31°C, parçalı ve az bulutlu

31°C, parçalı ve az bulutlu İSTANBUL: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi

DENİZLİ: 34°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

34°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu İZMİR: 32°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

32°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu MUĞLA: 29°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi

ADANA: 32°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

32°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ANTALYA: 31°C, parçalı ve çok bulutlu

31°C, parçalı ve çok bulutlu HATAY: 31°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

ANKARA: 30°C, parçalı ve az bulutlu

30°C, parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR: 32°C, parçalı ve az bulutlu

32°C, parçalı ve az bulutlu KONYA: 32°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

BOLU: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

29°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KASTAMONU: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

27°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

AMASYA: 33°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

33°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu RİZE: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

22°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu SAMSUN: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

ERZURUM: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

23°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS: 21°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

21°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA: 34°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

DİYARBAKIR: 36°C, parçalı ve az bulutlu

36°C, parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP: 34°C, parçalı ve az bulutlu

34°C, parçalı ve az bulutlu MARDİN: 32°C, parçalı ve az bulutlu

Sıcaklıkların birçok bölgede 30 dereceyi aşması bekleniyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı etkili olacak. Vatandaşların hava durumu tahminlerini dikkate alarak planlarını yapmaları önerilir.