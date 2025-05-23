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Yurtta Sıcaklıklar Artıyor: Hangi İlde Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı. Sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 07:36, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 07:42
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Yurtta Sıcaklıklar Artıyor: Hangi İlde Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın ve Hakkari'nin doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ayrıca, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İşte 23 Mayıs 2025 hava durumu tahminleri ve bölgelere göre detaylar:

Marmara Bölgesi

  • BALIKESİR: 33°C, parçalı ve az bulutlu
  • EDİRNE: 31°C, parçalı ve az bulutlu
  • İSTANBUL: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi

  • DENİZLİ: 34°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
  • İZMİR: 32°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
  • MUĞLA: 29°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi

  • ADANA: 32°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
  • ANTALYA: 31°C, parçalı ve çok bulutlu
  • HATAY: 31°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

  • ANKARA: 30°C, parçalı ve az bulutlu
  • ESKİŞEHİR: 32°C, parçalı ve az bulutlu
  • KONYA: 32°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

  • BOLU: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KASTAMONU: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SİNOP: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

  • AMASYA: 33°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
  • RİZE: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
  • SAMSUN: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

  • ERZURUM: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KARS: 21°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MALATYA: 34°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

  • DİYARBAKIR: 36°C, parçalı ve az bulutlu
  • GAZİANTEP: 34°C, parçalı ve az bulutlu
  • MARDİN: 32°C, parçalı ve az bulutlu

Sıcaklıkların birçok bölgede 30 dereceyi aşması bekleniyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı etkili olacak. Vatandaşların hava durumu tahminlerini dikkate alarak planlarını yapmaları önerilir.

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