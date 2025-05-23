1,7 Milyar TL'lik Dolandırıcılıkta 64 Kişi Gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 milyar 785 milyon Türk lirası hesap hareketliliği bulunan 4 ayrı dolandırıcı organize suç örgütü üyesi 64 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Antalya, Artvin, Adana ve Balıkesir merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandırdığı ve kamuyu zarara uğrattığı tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal, sahte sağlık raporu, banka ve kredi kartı ile ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına, araçlara ve konutlara el konuldu.

Operasyonların Detayları

Antalya: Yeşil reçeteli ilaçların sahte reçetelerle usulsüz satışı yapıldı.

Yeşil reçeteli ilaçların sahte reçetelerle usulsüz satışı yapıldı. Artvin: Cinsel içerikli ürün satan firmadan müşteri bilgileri satın alındı ve kendilerini avukat, mali müşavir veya muhasebeci olarak tanıtarak "uzlaşı parası" talep edilip vatandaşlar dolandırıldı.

Cinsel içerikli ürün satan firmadan müşteri bilgileri satın alındı ve kendilerini avukat, mali müşavir veya muhasebeci olarak tanıtarak "uzlaşı parası" talep edilip vatandaşlar dolandırıldı. Adana: "Yardım" adı altında ücretsiz alışveriş kartları dağıtılan kişilerin bilgileri ele geçirilerek 343 vatandaş dolandırıldı.

"Yardım" adı altında ücretsiz alışveriş kartları dağıtılan kişilerin bilgileri ele geçirilerek dolandırıldı. Balıkesir: Para karşılığı sahte engelli raporları düzenlenerek kamu zarara uğratıldı.

Soruşturma ve Ele Geçirilenler

Yakalanan şüpheliler hakkında; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından soruşturma başlatıldı.

402 adet banka hesabı

18 adet kripto varlık hesabı

5 adet araç

2 adet konut

Sahte engelli raporu ile usulsüz olarak alınan 12 adet otomobil

Tutuklama ve Adli Kontrol Kararları

Operasyonlar sonucunda yakalanan 64 şüpheliden 35'i tutuklandı, 29'u hakkında ise adli kontrol kararı verildi.