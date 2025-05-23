Ev ve Mutfak Eşyaları Sektöründe Yeni Dönem Vurgusu

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, kurun baskılanması yönündeki politikanın bir süre daha devam edeceğine ve çalışan maliyetlerinin yüksek seviyesini koruyacağına işaret ederek, "Bu gerçekleri dikkate alarak bizim Türkiye'deki üretimin yanına alternatif pazarlarda da üretimi gündemimize almamız lazım" dedi. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ortaklığıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen Turkish Houseware by Invitation Only Türkiye organizasyonu başladı. İki gün sürecek etkinlikte 60 ülkeden 150'den fazla alıcı yer alıyor. Etkinliğin açılışında konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, firmaların ihracat, üretim, ticaret, karlılık ve pazar payını korumak için yeni stratejiler geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Uzun süredir devam eden kur politikasının ve yüksek işveren maliyetlerinin etkilerine dikkat çekerek, Türkiye'deki üretimin yanında alternatif pazarlarda da üretim ve dağıtım merkezlerinin gündeme alınmasının önemini belirtti.

Büyümeye Odaklanma ve Sektörel İşbirlikleri

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister, küresel ekonomik dalgalanmalara ve jeopolitik zorluklara rağmen, mevcut fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarının yatırım, üretim ve ihracat potansiyelini etkilediğini belirterek, tüm enerjinin büyümeye yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Sektörler Arası Tamamlayıcılık

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, ev ve mutfak eşyaları sektörüyle tekstil sektörünün birbirini tamamladığını belirtti. HOMETEX fuarının eşzamanlı olarak devam ettiğini hatırlatarak, ilerleyen yıllarda Invitation Only etkinliğine ev tekstilinin de dahil edilebileceğini söyledi.

Üretimden Vazgeçen Ekonomilerin Kırılganlığı

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Burak Önder, orta gelir tuzağından çıkabilen ülkelerin ihracat ve üretimle öne çıktığını vurguladı. ABD, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Almanya gibi ülkelerin üretimi başka ülkelere kaydırmasının ekonomilerini daha kırılgan hale getirdiğini belirtti. Türkiye'nin üretimden ve ihracattan vazgeçmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Invitation Only Etkinliğinin Önemi

EVSİD Başkanı Talha Özger, küresel ekonomide dalgalanmaların yaşandığı bu dönemde ihracatçıların daha stratejik adımlar atmasının önemine değindi. Invitation Only etkinliğinin sektörde yeni müşteriler edinmek için en önemli organizasyonlardan biri olduğunu belirterek, bu modelin sektöre benzersiz bir katkı sunduğunu ifade etti.

Invitation Only , fuarlarda standlara gelmesini beklenen alıcıları doğrudan ülkemize getiriyor.

, fuarlarda standlara gelmesini beklenen alıcıları doğrudan ülkemize getiriyor. Sektörün uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlıyor.

Profesyonel ortamda görüşmeler yapılmasına olanak tanıyor.

Böylece, Türkiye'nin üretim gücü ve sektörel kapasitesi uluslararası platformda daha etkin şekilde tanıtılıyor.