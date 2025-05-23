Kurban Bayramı Tatilinde Otel Fiyatları Rekor Seviyede

Kurban Bayramı tatili yaklaşırken, otellerde doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı. Ancak, dört kişilik bir ailenin ortalama bir haftalık tatil maliyeti 170 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Artan fiyatlar, yurt içi tatili lüks hale getirirken, Yunan adaları daha ekonomik bir seçenek olarak öne çıkıyor. Tatil süresinin 9 güne çıkması beklentisi, turizmde erken hareketlilik yarattı. Ege ve Akdeniz kıyılarındaki otellerde doluluk oranları şimdiden yüksek seviyelere ulaştı. Ancak artan maliyetler, tatil planlarını zorlaştırıyor. Geçen yıl 100 bin TL civarında planlanan bir haftalık tatillerin maliyeti bu yıl 170 bin TL'ye çıktı. Ortalama konaklama bedelleri 140 bin TL'yi bulurken, ulaşım masraflarıyla birlikte toplam harcama ciddi oranda artıyor.

Tatil Rotalarında Yüksek Maliyet: Antalya ve Bodrum'da Fiyatlar Artıyor

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya'da kişi başı gecelik konaklama ücretlerinin 5 bin TL'den başladığını, lüks tesislerde ise bu rakamın 100 bin TL'ye kadar çıktığını açıkladı. Bodrum'da ise gecelik fiyatlar 2 bin TL ile 43 bin TL arasında değişiyor. Bodrum Otelciler Derneği yetkilileri, bayramla birlikte sezonun hızlı açılacağını belirtirken, otel rezervasyonlarında ciddi artış bekleniyor.

Yurtdışı Daha Cazip Hale Geliyor: Yunan Adalarında Tatil Türkiye'den Ucuz

Otobüs ve feribot dahil kişi başı ulaşım 30-50 Euro arasında değişiyor.

arasında değişiyor. Dört kişilik bir ailenin toplam yol masrafı 14 bin TL 'yi buluyor.

'yi buluyor. Otellerde bir haftalık konaklama fiyatı 20-60 bin TL aralığında.

aralığında. Yunan adalarında bir haftalık tatilin toplam maliyeti ekonomik segmentte 40-50 bin TL, lüks segmentte ise 95 bin TL.

İstanbul'da Bayram Sakin Geçecek

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, sahil bölgelerinde doluluk oranlarının yüksek seyredeceğini, İstanbul gibi büyük şehirlerde ise bayram sürecinde otellerin daha sakin geçeceğini belirtti. Kentteki konaklamaların büyük kısmının yabancı turistlerden oluşması bekleniyor.

Turizmciler Tatil Süresinin Uzatılmasını İstiyor

Turizm sektörü temsilcileri, tatilin önceden ilan edilmesinin planlamaları kolaylaştıracağını vurgularken, Kurban Bayramı döneminin sınav haftası ve okul kapanışlarıyla çakışmasının bazı ailelerin tatil planlarını sınırladığını belirtti. Tatil süresinin resmi olarak uzatılması halinde rezervasyonların daha da artması bekleniyor.