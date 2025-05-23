POMEM mülakat tarihleri ne zaman açıklanacak?
Polis olmak için bekleyen adaylar mülakat yerlerinin daha fazla gecikmeden açıklanmasını istiyor
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 09:28, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 10:46
Polis Akademisi Başkanlığı, 21 Kasım 2024 tarihinde 12 bin polis almak için duyuruya çıkmıştı.
Adaylar 21 Kasım-9 Aralık tarihlerinde başvurularını yapmıştı.
Ocak 2025'te de sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik için sınav tarihlerini duyurmuştu.
Peki mülakatlar ne zaman yapılacak?
Yaklaşık 6 aydır ilana çıkılan sınav için halen mülakat tarihleri açıklanmadı. Polis olmak için bekleyen adaylar mülakat yerlerinin daha fazla gecikmeden açıklanmasını istiyor.