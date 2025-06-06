Mahkemece iptal edilen disiplin cezası tekerrüre esas alınamaz

İlk derece mahkemesi: Fiil sabittir

02/01/2012 tarihinde davacının görevinin başında bulunmadığı hususunun sabit olduğu, kaldı ki davacının son savunmasında anılan tarihte Van il merkezinde bulunduğunu kabul ettiği, öte yandan davacı tarafından geçerli bir mazeretinin bulunduğuna ilişkin belge de (sevk belgesi, sağlık raporu veya hastane kaydı gibi) sunulamadığı, bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Davacı: Korunmaya muhtaç çocukların aday memurken de yardıma ihtiyacı vardır

Davacı, ablasının trafik kazası geçirmesi nedeniyle bir gün Van ilinde kaldığı ve ablasının küçük olan çocuklarına baktığı, bu davranışın hukuken makul ve geçerli bir sebebe dayandığı, yetiştirme yurtlarında büyümüş olması nedeniyle normal şartlarda izin alabileceği makul ve geçerli özrü bulunmasına rağmen izin almayı ihmal ettiği, yetiştirme yurtlarında büyüyen bir kişinin memur adaylık sürecinde de yardıma ihtiyaç duyduğu belirtmiştir.

Danıştay: Daha önce aldığı ceza mahkemece iptal edilmiştir, tekerrüre esas alınamaz

Davacının daha önce de 24 ay uzun süreli durdurma cezası ve 3 günlük aylık kesimi cezası ile cezalandırılmış olmasından bahisle tekerrür hükümleri uygulanmak suretiyle 4 ay kısa süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş ise de; tekerrüre esas alınan cezanın iptali istemiyle açılan davada işlemin iptaline karar verildiği, anılan karara karşı davalı idarece temyiz yoluna başvurulduğu ve Danıştay Onikinci Dairesinin 03/12/2024 tarih ve E:2023/6718, K:2024/5192 sayılı kararı ile onanmasına karar verildiği görülmektedir. Bu itibarla, tekerrür şartlarının olayda gerçekleşmemiştir.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2023/6711

Karar No: 2024/5364

İSTEMİN KONUSU:

... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: ... İl Emniyet Müdürlüğünde aday teknisyen yardımcısı olarak görev yapan davacının, Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün 14. maddesi uyarınca tekerrür hükmü uygulanmak suretiyle 4 ay kısa süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Bitlis Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu Başkanlığının ... tarih ve ... sayılı işleminin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; davacı hakkında tutulan tutanaklar, soruşturma raporu ve eki ifadeler bir bütün olarak incelendiğinde; 02/01/2012 tarihinde davacının görevinin başında bulunmadığı hususunun sabit olduğu, kaldı ki davacının son savunmasında anılan tarihte Van il merkezinde bulunduğunu kabul ettiği, öte yandan davacı tarafından geçerli bir mazeretinin bulunduğuna ilişkin belge de (sevk belgesi, sağlık raporu veya hastane kaydı gibi) sunulamadığı, bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Ablasının trafik kazası geçirmesi nedeniyle bir gün Van ilinde kaldığı ve ablasının küçük olan çocuklarına baktığı, bu davranışın hukuken makul ve geçerli bir sebebe dayandığı, yetiştirme yurtlarında büyümüş olması nedeniyle normal şartlarda izin alabileceği makul ve geçerli özrü bulunmasına rağmen izin almayı ihmal ettiği, yetiştirme yurtlarında büyüyen bir kişinin memur adaylık sürecinde de yardıma ihtiyaç duyduğu belirtilerek, temyize konu kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulü ile temyize konu kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Davacının 20/06/2011 tarihinde ... İl Emniyet Müdürlüğünde aday teknisyen yardımcısı olarak göreve başladığı, 02/01/2012 tarihinde mesai bitimine kadar herhangi bir mazeret belirtmeksizin ve kimseye haber vermeksizin göreve gelmediğinin tutanakla tespit edildiği, bunun üzerine hakkında soruşturma başlatıldığı, soruşturma sonucunda düzenlenen raporda; davacı üzerine atılı eylemin sübut bulduğundan bahisle Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün 5/A-9 maddesi uyarınca 3 güne kadar aylık kesimi cezası verilmesi yönünde teklif getirildiği, dava konusu işlemle işlenmiş olan suçun tekerrür ettiğinden bahisle aynı tüzüğün 14. maddesi uygulanmak suretiyle 4 ay kısa süreli durdurma cezası verilmesi üzerine temyizen incelenen davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün 5/A-9 maddesinde; izinsiz veya kurumunca kabul edilir özrü olmaksızın 24 saate kadar görevine gelmemek fiili "üç günlüğe kadar aylık kesimi" cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar arasında sayılmış, 14. maddesinde ise, disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir eylem, işlem, tutum veya davranışın cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde yenilenmesinde bir derece ağır ceza uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Tekerür kelime olarak tekrarlama, yineleme anlamına gelmekte olup, belli bir suçun veya kabahatin belli aralıklarla işlenmesi halinde cezanın arttırılarak verilmesine neden olan hukuki bir müessesedir. Bir cezanın tekerrür nedeni ile arttırılarak verilebilmesi için önce bir kanun maddesinin ihlali nedeni ile kişiye bir ceza verilmesi, bu cezanın ilgiliye bildirilmesini müteakiben ilgilisinin dava açmaması ya da açtığı davanın reddi suretiyle cezanın kesinleşmesi gerekmektedir.

Olayda; dava konusu işlem tesis edilirken davacının daha önce de ... tarihli ve ... sayılı işlem ile Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 11. maddesi uyarınca 24 ay uzun süreli durdurma cezası ile aynı Tüzüğün 5/A-9 maddesi uyarınca 3 günlük aylık kesimi cezası ile cezalandırılmış olmasından bahisle tekerrür hükümleri uygulanmak suretiyle 4 ay kısa süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş ise de; tekerrüre esas alınan cezanın iptali istemiyle açılan davada, ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, anılan karara karşı davalı idarece temyiz yoluna başvurulduğu ve Danıştay Onikinci Dairesinin 03/12/2024 tarih ve E:2023/6718, K:2024/5192 sayılı kararı ile onanmasına karar verildiği görülmektedir.

Bu itibarla, tekerrür şartlarının olayda gerçekleşmediği anlaşıldığından davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin temyize konu ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 09/12/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.