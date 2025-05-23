Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon oranları emekli aylıklarında yapılacak artışı belirleyecek.

En düşük emekli aylığında da aynı oranda artış yapılması beklenirken, ilk altı aylık enflasyonun yüzde 18 civarında olacağı öngörülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre temmuz ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından altı aylık enflasyon oranın açıklanması ile birlikte 14 bin 469 lira olan en düşük emekli aylığının 17 bin lira seviyesine çıkabileceği konuşuluyor. Ancak hükümet ve AK Parti'de bu konuda henüz bir hazırlık yok.

En düşük emekli aylığında artış yapılabilmesi için TBMM'den yasa çıkarılması gerekiyor. Eğer en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığında bir artış yapılacaksa, 3 Temmuz'da ilk altı aylık enflasyon oranı belli olduktan sonra, Meclis tatile girmeden yasanın çıkarılması gerekiyor.

Geçen yıl da en düşük emekli aylığında, temmuz ayı içinde çıkarılan yasa ile diğer emeklilerin aldığı yüzde 25 oranında artış yapılmıştı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ALAN KAÇ MİLYON EMEKLİ VAR?

Şu anda en düşük aylık olan 14 bin 469 liralık dilimde 4 milyon civarında emeklinin bulunduğu açıklanmıştı. En düşük aylığın 17 bin liraya çıkarılması durumunda, bu rakamın kapsadığı emekli sayısının da artması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Öte yandan, halen 22 bin 104 lira olan asgari ücrete ara zam olup olmayacağının ise haziran ayı içinde netleşebileceği belirtiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2025 yılı asgari ücret rakamını değerlendirirken "Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız" ifadelerini kullanmıştı.

Şu anda AK Parti ve hükümetin ekonomi yönetiminde asgari ücrete ara zam ihtimalinin düşük olduğu düşüncesinin hakim olduğu iddia ediliyor. Ancak kulislerde konunun haziran ayı içinde hükümet nezdinde değerlendirilerek bir karar verileceği ihtimali de konuşuluyor.