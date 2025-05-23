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Vatandaşın Enflasyon Beklentisi Belli Oldu

Vatandaşın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi mayıs ayında, sınırlı yükselerek yüzde 59,9 oldu. Öte yandan, piyasa katılımcıları ve reel sektör için enflasyon beklentileri gerilerken; piyasa katılımcıları ile vatandaşın enflasyon beklentisi arasındaki makas 34,8 oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 21:52, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 21:53
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Vatandaşın Enflasyon Beklentisi Belli Oldu

Yıllık enflasyon beklentileri mayıs ayında piyasa katılımcıları ve reel sektör için azalırken, hane halkı için ise yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" raporunu yayımladı. Bu rapora göre, mayısta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 25,1'e, reel sektör için 0,7 puan gerileyerek yüzde 41'e inerken, hane halkı için ise 0,6 puan artarak yüzde 59,9'a yükseldi.

Enflasyon Beklentilerindeki Değişim

  • Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi: %25,1 (0,5 puan azaldı)
  • Reel sektörün 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi: %41 (0,7 puan azaldı)
  • Hane halkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi: %59,9 (0,6 puan arttı)

Hane Halkının Enflasyon Beklentisi

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı geçen aya göre 0,6 puan artarak %27,8 oldu.


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