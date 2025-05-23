STS Öğretmenlik Sınav Sonuçları Açıklandı
STS Öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle ulaşabilirsiniz.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 10:35, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 10:36
2025-STS Öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı. 10 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Öğretmenlik) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 23 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Sınav Sonuçlarına Erişim
- Sınav tarihi: 10 Mayıs 2025
- Sonuç açıklanma tarihi: 23 Mayıs 2025, saat 10.30
- Sonuçlara erişim adresi: https://sonuc.osym.gov.tr
- T.C. kimlik numarası ve aday şifresi gereklidir.
Detaylı Sonuç Sorgulama
Sınav sonuçlarını detaylı olarak incelemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz: