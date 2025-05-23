Sınav sonuçlarını detaylı olarak incelemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

2025-STS Öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı. 10 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı ( 2025-STS Öğretmenlik ) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 23 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.30 'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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