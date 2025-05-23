Dolar 39 TL'yi Geçti
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 39,03 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 17:32, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 17:35
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|38,9240
|38,9250
|39,0300
|39,0310
|Avro
|44,0840
|44,0850
|44,1650
|44,1660
|Sterlin
|52,4400
|52,4500
|52,6700
|52,6800
|İsviçre frangı
|47,1800
|47,1900
|47,3800
|47,3900
|ANKARA
|ABD doları
|38,8940
|38,9740
|39,0000
|39,0800
|Avro
|44,0440
|44,1240
|44,1250
|44,2050
|Sterlin
|52,3800
|52,5900
|52,6100
|52,8200