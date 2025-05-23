Dolar 39 TL'yi Geçti

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 38,9240 38,9250 39,0300 39,0310 Avro 44,0840 44,0850 44,1650 44,1660 Sterlin 52,4400 52,4500 52,6700 52,6800 İsviçre frangı 47,1800 47,1900 47,3800 47,3900 ANKARA ABD doları 38,8940 38,9740 39,0000 39,0800 Avro 44,0440 44,1240 44,1250 44,2050 Sterlin 52,3800 52,5900 52,6100 52,8200