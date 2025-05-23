Bakan Memişoğlu'ndan Kocaeli'ye Müjdeli Açıklamalar

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, insanların sağlıklı kalmasını istediklerini belirterek, "O nedenle toplumumuzun riskleri olan kilo, kötü beslenme, hareketsizlik, bağımlılık gibi maalesef bedenimize zarar verecek alışkanlıklardan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Farkındalık olsun diye kiloyla ilgili çalışma yapıyoruz. Önceliğimiz, insanların bedenlerini ve sağlıklarını korumak, farkında olmalarını sağlamak." dedi.

Bakan Memişoğlu, Kocaeli Valiliği ziyaretinde Şeref Defteri'ni imzaladı ve ardından Vali İlhami Aktaş ile görüştü. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı" kapsamında şehirleri ziyaret etmeye devam ettiklerini, bugün de Kocaeli'deki sağlık hizmetlerini, sorunlarını ve gelecekte sağlık alanında yapılacakları değerlendireceklerini söyledi.

Bakan Memişoğlu, Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'a başarılar diledi. Daha iyi sağlık hizmeti sunmak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini dile getiren Memişoğlu, kentte 1 üniversite, 1 şehir, 8 devlet, 17 özel hastane bulunduğunu aktardı.

Sağlık Bakanlığı'nın Kocaeli'ye Yatırımları

Yeni yatırımlar ve yapılacak işlerle ilgili çalışma içerisinde olduklarını anlatan Memişoğlu, "İnşallah bundan sonra Kocaeli'de sağlık yatırımlarını çok daha hızlı ve etkin hale getireceğiz. Körfez Devlet Hastanesi binasının inşaatı devam etmekte. Çayırova Devlet Hastanemizin maalesef süreci uzadı ama artık sonuna geldik. İnşallah haziranda yeni yapım ihalesini yaparak çok hızlı şekilde insanlarımıza, Kocaeli halkına hizmete hazır hale getireceğiz." dedi.

Kocaelililere 3 müjde veren Memişoğlu, Kartepe ilçesinde 150 yataklı Kartepe Devlet Hastanesi ve Başiskele ilçesinde 100 yataklı Başiskele Devlet Hastanesi'nin yatırıma alındığını, projelerin kısa sürede hazırlanıp inşaatların başlayacağını belirtti.

Yeni Projeler ve Yenileme Çalışmaları

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin fiziki anlamda yenilenmesi için 120 yataklı acil durum hastanesi ve 200 yataklı kalıcı hastane projeleri başlatılacak.

Darıca'daki hastaneye yaklaşık 200 yataklı ek bina yapılacak.

Kocaeli Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı'nın "Hayalim." dediği bir hastane olarak hizmete sunuldu.

Kocaeli'nin sağlık kültürü olan bir şehir olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı olarak Kocaeli'ye ayrı bakıyoruz. Kocaeli'yi pozitif ayrımcılıkla destekleyeceğiz. Çünkü Kocaeli geçmişte depremi yaşamış, İstanbul'a da destek verebilecek sanayi şehri. Onun için sağlık kültürü olan bir şehir, buraya biz özellikle yatırımları bir an önce insanların hizmetine sunup çok daha iyi sağlık hizmeti vereceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kilo Sorunu ve Sağlıklı Yaşam Vurgusu

Memişoğlu, hastalık durumunda her zaman hizmet vereceklerini ancak özellikle insanların hastalanmamasını istediklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz insanlarımızın sağlıklı kalmasını istiyoruz. O nedenle toplumumuzun riskleri olan kilo, kötü beslenme, hareketsizlik, bağımlılık gibi maalesef bedenimize zarar verecek alışkanlıklardan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Farkındalık olsun diye kiloyla ilgili çalışma yapıyoruz. Önceliğimiz, insanların bedenlerini ve sağlıklarını korumak, farkında olmalarını sağlamak. Öncelikle bu kilo sorununu çözmemiz gerekiyor çünkü toplumun yüzde 50'si kiloluysa, 3'te 1'i sigara kullanıyorsa bunun hep beraber üstesinden gelmemiz gerek. Sağlıkçılar olarak elimizden geleni yapıyoruz ama toplumun da bize yardım etmesi, katılması gerekiyor, farkında olması ve bu kendi bedenini koruyacak alışkanlıkları kazanması gerekiyor. İnşallah bunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Biz sağlıklı Türkiye diyoruz, sağlıklı Türkiye olmak için de bedenimize iyi bakmamız gerekiyor."

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