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Sıcak Hava Dalgası Ege'de 42 Dereceyi Görecek

Meteorolojiye göre Ege'de hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin 8-10 derece üzerine çıkacak. Özellikle iç kesimlerde rekor seviyeler bekleniyor. Lodosun getirdiği çöl tozu nedeniyle vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 12:50, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 12:51
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Sıcak Hava Dalgası Ege'de 42 Dereceyi Görecek

İzmir, Aydın ve Manisa'nın bazı ilçelerinde hafta sonu, Kuzey Afrika'dan gelen kavurucu hava dalgasının etkisiyle 41-42 derece sıcaklıklar bekleniyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdür Yardımcısı Rüştü Kırbaş, başta İzmir olmak üzere Aydın ve Manisa'da hafta sonu yaşanacak sıcaklık artışına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Hava sıcaklıklarının, hafta sonu mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerine çıkacağı vurgulandı. Özellikle pazar günü sıcaklıkların pik seviyeye ulaşacağı ve iç kesimlerde rekor kırmasının beklendiği belirtildi. İzmir'in Bayındır, Tire, Torbalı gibi ilçelerinde, Aydın'ın iç kesimlerinde ve Manisa'nın Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Salihli gibi ilçelerinde 41-42 derece sıcaklıklar görülecek. Mayıs ayı, yaklaşık 90 yıllık ölçüm değerlerinin üzerinde sıcaklık artışlarının yaşanabileceği bir dönem olacak.

Sıcak Hava Dalgası ve Çöl Tozu Etkisi

Kırbaş, Türkiye'nin güney ve güneybatısından esen lodosun, Kuzey Afrika üzerinden sıcak hava dalgasını ve beraberinde çöl tozunu getirdiğini ifade etti. Özellikle kıyı ve güney kesimlerin çöl tozundan etkileneceği belirtildi.

Vatandaşlara Öneriler

  • Pazartesi gününe kadar olan yüksek sıcaklıklarda, güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde yaşlıların ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların güneşe direkt maruz kalmamaları öneriliyor.
  • Kendilerini korumaları ve bol sıvı tüketmeleri tavsiye ediliyor.

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